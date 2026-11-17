BURLINGTON, Massachusetts, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, stellt heute Assure MIMIX 11 vor, eine umfassende neue Version seiner IBM i-Lösung für Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung. Die neue Version führt Funktionen für Continuous Data Protection (CDP) ein, mit denen Unternehmen ihre IBM i-Datenbanken nach einem Ransomware-Angriff, versehentlichem Datenverlust oder Datenbeschädigungen auf einen unbeschädigten Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherstellen können. Damit wird eine kritische Lücke in herkömmlichen Wiederherstellungsstrategien geschlossen, bei denen kompromittierte Daten auch auf Backup- und Wiederherstellungssysteme repliziert werden können.

Die neue Version führt Continuous Data Protection für die Point-in-Time-Wiederherstellung ein, vereinfacht die Verwaltung von Hochverfügbarkeit und Notfallwiederherstellung und ermöglicht sicherere IBM i-Migrationen.

IBM i-Systeme unterstützen einige der weltweit wichtigsten Geschäftsabläufe, vom Bank- und Versicherungswesen bis hin zur Fertigung, zum Einzelhandel und zur Logistik. Die Daten in diesen Systemen fließen zudem zunehmend in Cloud-Anwendungen, Analysen, Automatisierung und KI ein. Dadurch können sich Ausfallzeiten oder Datenbeschädigungen weit über die IBM i-Umgebung hinaus auswirken.

Herkömmliche Hochverfügbarkeits- und Notfallwiederherstellungsstrategien replizieren Daten in eine Wiederherstellungsumgebung, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Dabei können jedoch auch beschädigte oder kompromittierte Daten auf das Sekundärsystem übertragen werden. Dies kann dazu führen, dass beide Umgebungen betroffen sind, und eine kritische Lücke in der Wiederherstellungsstrategie eines Unternehmens offenlegen. Da Vorschriften wie DORA und PCI DSS v4.0 verstärkt Wert auf getestete Backup-, Wiederherstellungs- und Incident-Response-Funktionen legen, können solche Lücken Compliance-Herausforderungen und betriebliche Risiken mit sich bringen.

Wiederherstellung intakter Daten nach Ransomware-Angriffen und Datenbeschädigungen

Assure MIMIX 11 schließt diese Lücke, indem es Echtzeit-Replikation und automatisiertes Failover mit einer journalbasierten Point-in-Time-Wiederherstellung kombiniert. Sollten Produktionsdaten durch Ransomware, menschliches Versagen oder Datenbeschädigungen beeinträchtigt werden, können Unternehmen ihre Datenbanken auf einen Zeitpunkt vor dem Auftreten des Schadens zurücksetzen. Assure MIMIX 11 hilft Unternehmen dabei, die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten, potenzielle Datenverluste zu reduzieren und intakte Daten wiederherzustellen, ohne ihre bestehende IBM i-Infrastruktur ersetzen zu müssen.