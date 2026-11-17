Gramercy Funds Management LLC ernennt Branchenveteranin Erika Hayflick Lowe zur Partnerin und Leiterin des Bereichs Global Client Solutions
WEST PALM BEACH, Fla., 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management LLC („Gramercy"), ein globaler Investmentmanager für Schwellenländer mit einem verwalteten Vermögen von 7,5 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass Erika Hayflick Lowe als Partnerin und Leiterin Global Client Solutions in das Unternehmen eingetreten ist. In dieser Funktion wird sie die weltweiten Kundenbetreuungs- und Beziehungsmanagementaktivitäten von Gramercy über institutionelle und private Vermögensverwalter hinweg leiten und gleichzeitig strategische Initiativen vorantreiben, die darauf abzielen, die globale Marktstellung des Unternehmens zu stärken und Gramercy als führenden alternativen Vermögensverwalter in Schwellenländern weiter zu positionieren. Frau Lowe wird außerdem Mitglied des Managementteams von Gramercy sein.
Frau Lowe wird die weitere Expansion der globalen Kundenplattform von Gramercy überwachen, bestehende Investorenbeziehungen vertiefen und neue Partnerschaften in wichtigen Märkten aufbauen. Sie wird eng mit den Investment-, Produkt- und Führungsteams des Unternehmens zusammenarbeiten, um die Kundenpartnerschaften weiter zu stärken und die wachsende Investmentplattform von Gramercy an die sich wandelnden Bedürfnisse der Anleger anzupassen.
„Wir freuen uns sehr, Erika bei Gramercy begrüßen zu dürfen", sagte Robert Koenigsberger, Managing Partner und Chief Investment Officer von Gramercy. „Erika vereint auf außergewöhnliche Weise Expertise im institutionellen Vermögensmanagement, Erfahrung im globalen Beziehungsmanagement und eine stark kundenorientierte Herangehensweise. Ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Investoren und im Aufbau dauerhafter Partnerschaften wird von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und unseren Kunden weltweit innovative Lösungen anbieten."
Frau Lowe bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im institutionellen Vermögensmanagement und im Private Banking zu Gramercy mit. Nach ihrer Tätigkeit bei JP Morgan, wo sie als Global Investment Advisor im Private Banking brasilianische, nahöstliche und europäische Familien in Fragen der Vermögensverwaltung und Portfoliostrategie beriet, verbrachte Frau Lowe mehr als zwei Jahrzehnte bei PIMCO als Executive Vice President im Client Management, wo sie für die Beratung und Betreuung institutioneller Firmenkunden verantwortlich war. Sie entwickelte und pflegte langjährige Beziehungen zu einigen der anspruchsvollsten Investoren der Welt und unterstützte ihre Kunden dabei, sich in einem sich ständig verändernden Marktumfeld und bei ihreAn Anlagezielen zurechtzufinden.