WEST PALM BEACH, Fla., 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management LLC („Gramercy"), ein globaler Investmentmanager für Schwellenländer mit einem verwalteten Vermögen von 7,5 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass Erika Hayflick Lowe als Partnerin und Leiterin Global Client Solutions in das Unternehmen eingetreten ist. In dieser Funktion wird sie die weltweiten Kundenbetreuungs- und Beziehungsmanagementaktivitäten von Gramercy über institutionelle und private Vermögensverwalter hinweg leiten und gleichzeitig strategische Initiativen vorantreiben, die darauf abzielen, die globale Marktstellung des Unternehmens zu stärken und Gramercy als führenden alternativen Vermögensverwalter in Schwellenländern weiter zu positionieren. Frau Lowe wird außerdem Mitglied des Managementteams von Gramercy sein.

Frau Lowe wird die weitere Expansion der globalen Kundenplattform von Gramercy überwachen, bestehende Investorenbeziehungen vertiefen und neue Partnerschaften in wichtigen Märkten aufbauen. Sie wird eng mit den Investment-, Produkt- und Führungsteams des Unternehmens zusammenarbeiten, um die Kundenpartnerschaften weiter zu stärken und die wachsende Investmentplattform von Gramercy an die sich wandelnden Bedürfnisse der Anleger anzupassen.