FAIRFAX, Va., 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Stevie Awards for Women in Business , die weltweit höchste Auszeichnung für Unternehmerinnen, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und die von ihnen geleiteten Organisationen, haben die Gewinnerinnen für 2026 bekannt gegeben.

Bei einer Preisverleihung in New York City wurden von Frauen geführte Unternehmen und Fachkräfte geehrt.

Die Stevie Awards for Women in Business sind ein internationaler Wettbewerb, der von den Schöpfern der International Business Awards und der American Business Awards ins Leben gerufen wurde. Der Stevie Award gilt weithin als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Wirtschaftsthemen.

Die Finalisten des Wettbewerbs 2026 wurden im September bekanntgegeben. Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze unter den Finalisten wurden am Montag, dem 16. November, im Rahmen einer Galaveranstaltung im New Yorker Marriott Marquis Hotel bekannt gegeben. Mehr als 480 nominierte weibliche Fachkräfte und ihre Gäste nahmen an den Präsentationen teil, die live über Vimeo übertragen wurden.

Der Wettbewerb 2026 lockte mehr als 1.500 Nominierungen von Organisationen und Einzelpersonen aus 56 Nationen an. Die Preisträger wurden für ihre Leistungen in mehr als 100 Kategorien geehrt, darunter Manager des Jahres, Unternehmer des Jahres, Innovativstes Unternehmen des Jahres, Startup des Jahres und Von Frauen geführter Arbeitsplatz des Jahres. Über 210 Wirtschaftsexperten aus acht spezialisierten Jurykomitees ermittelten die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze.

Die Grand Stevie Award-Trophäen wurden an fünf Organisationen verliehen, die die beste Gesamtheit der eingereichten Beiträge im Wettbewerb unter ihrem eigenen Namen oder im Namen eines oder mehrerer Kunden eingereicht hatten. Diese Auszeichnungen können nicht direkt beantragt werden. Die Gesamtsieger wurden anhand der Gesamtzahl der im Wettbewerb gewonnenen Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Awards ermittelt, wobei ein Gold-Stevie-Award 3 Punkte, ein Silber-Stevie-Award 2 Punkte und ein Bronze-Stevie-Award 1,5 Punkte zählte.

Die Gewinner des Grand Stevie Awards 2026, aufgelistet in absteigender Reihenfolge nach Punkten, sind wie folgt:

Award Writing Services hat 122 Punkte für 11 Gold-, 19 Silber- und 24 Bronze-Stevie-Awards im Namen von sich selbst und seinen Kunden erhalten.

IBM weltweit mit 43 Punkten für fünf Gold-, elf Silber- und vier Bronzemedaillen.

Cherishers 811 CIC, Rugeley, Staffordshire, Vereinigtes Königreich mit 42,5 Punkten für zwei Gold-, zehn Silber- und elf Bronzemedaillen bei den Stevie Awards

Purpol Marketing, Chippenham, Vereinigtes Königreich, mit 42 Punkten für drei Gold-, zwölf Silber- und sechs Bronze-Stevie-Auszeichnungen

Die Dr. Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, Wyoming, USA, mit 30,5 Punkten für vier Gold-, sieben Silber- und drei Bronze-Stevie-Auszeichnungen

Die Gewinner der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze 2026 repräsentieren eine vielfältige Gruppe von großen und kleinen Organisationen aus aller Welt. Zu den namhaften Gewinnern des Gold Stevie Awards im diesjährigen Wettbewerb gehören: