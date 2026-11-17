LORTON, Va., 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Olight kündigte die Perun X und das Flaggschiff Perun Ultra an und erweiterte damit seine Perun-Produktpalette um vielseitige Drei-Quellen-Beleuchtung und mehrere Möglichkeiten zum Tragen, Halten und Montieren jeder Lampe. Beide Modelle wurden für professionelle Techniker, Outdoor-Enthusiasten und Heimwerker entwickelt und unterstützen Aufgaben von der industriellen Wartung und Outdoor-Erkundung bis hin zu Reparaturen im Haushalt und der Notfallversorgung.

3-in-1-Glasoptik und Strahlmodi

Das Herzstück der Perun-Serie ist eine branchenweit erstmalige optische Linse aus einem einzigen Glas, die eine Lichtausbeute von bis zu 90 % erreicht. Das einheitliche Design ersetzt die herkömmliche Kombination aus Kunststoffoptiken, Reflektoren und äußeren Schutzlinsen und geht auf die Herausforderungen der Fertigung bei der Präzisionsglasformung, der Hochtemperatur-Antireflexbeschichtung und der koaxialen optischen Pfadkopplung ein. Im Vergleich zu herkömmlichen Polycarbonat-Linsen bietet die Glasoptik eine höhere Beständigkeit gegen Hitze, Alterung und Oberflächenkratzer bei gleichzeitig reduzierter Staubanhaftung.

Beide Modelle integrieren reines Flutlicht, Spotlicht und Rotlicht in ein optisches System. Jede Lampe liefert bis zu 1.000 Lumen reines Flutlicht und bis zu 60 Lumen rotes Licht. Der Spotlight-Modus hat beim Perun X eine Reichweite von bis zu 300 Metern und beim Perun Ultra von bis zu 350 Metern. Der kombinierte Spot- und Flutlichtmodus projiziert beide Lichtstrahlen gleichzeitig für eine Nahbereichsabdeckung und eine Fernausleuchtung. Im Turbo-Modus liefert dieser Modus bis zu 2.000 Lumen beim Perun X und 2.400 Lumen beim Perun Ultra. Zusätzlich ermöglicht eine Schnellverschlusshalterung das Abnehmen der Lampe vom Kopfband in Sekundenschnelle, wodurch sie in eine rechtwinklige Handtaschenlampe verwandelt wird, sowie magnetische und Clip-Befestigungsmöglichkeiten.

Ein rundum besseres Benutzererlebnis

Bei allen Modellen der Serie ist standardmäßig ein verbreitertes, atmungsaktives 35-mm-Kopfband verbaut, um den Druck gleichmäßig auf die Stirn zu verteilen. Das Modell Perun Ultra verfügt zusätzlich über ein bidirektionales DialFit-System zum schnellen Festziehen, Lösen und Feinjustieren. Über einen griffigen Drehknopf wird der Beleuchtungsmodus ausgewählt, während ein Druckknopf die Ein-/Ausschaltung und die Helligkeit steuert. Beide Bedienelemente sind für die taktile Bedienung mit Handschuhen ausgelegt.

Die Perun X verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung, während die Perun Ultra die von Olight entwickelte, kratzfeste OAL-Legierung verwendet und zusätzlich laserperforierte Helligkeits- und Batterieanzeigen besitzt. Beide Modelle bieten Fallschutz aus 1,5 Metern Höhe und sind wasserdicht gemäß IPX7. Ein intelligenter Näherungssensor reduziert die Helligkeit in den Modi „High" und „Turbo" automatisch, wenn das Licht verdeckt wird, während eine aktive Wärmeregelung die interne Wärmeentwicklung steuert. Diese Stirnlampe mit hoher Kapazität (18650) wird von einem 4.000-mAh-Akku angetrieben, der im Moonlight-Modus eine Laufzeit von bis zu 33 Tagen ermöglicht. Sie kann über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder das magnetische Ladekabel MCC von Olight (separat erhältlich) aufgeladen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Das Perun X ist in Orange oder Schwarz erhältlich und kostet 89,99 US-Dollar, während das Perun Ultra in Olivgrün erhältlich ist und 119,99 US-Dollar kostet. Die Perun-Serie ist ab dem 19. November 2026 weltweit über den offiziellen Olight Store, Amazon und autorisierte Händler erhältlich.

Informationen zu Olight

Olight wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Innovator im Bereich tragbarer Beleuchtung. Das Unternehmen bietet Hightech-Lösungen für den täglichen Gebrauch, Outdoor-Aktivitäten und den professionellen Einsatz. Mit mehr als 1200 Patenten sowie Designauszeichnungen von iF und Red Dot bietet Olight seine Produkte Nutzern in über 100 Ländern an.

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