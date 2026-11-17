Wiesbaden, DE., 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Die AU-SHX1 von Panasonic ist die erste kompakte Kinokamera[1] der Marke LUMIX. Sie kombiniert cineastische 6K-Bildqualität mit einem Autofokus mit zuverlässiger Motivverfolgung sowie Bildstabilisierung. Ihr 6K (ca. 24,1 MP) Full-Frame CMOS-Bildsensor verfügt über einen optischen Tiefpassfilter. Dies reduziert Moiré-Effekte und falsche Farbdarstellungen beim Erfassen feiner Muster deutlich. Die SHX1 verbarbeitet hochauflösende Videodaten mit hohen Bitraten besonders schnell und reduziert gleichzeitig die Latenz bei der externen Ausgabe. Die LUMIX SHX1 ist ab Dezember 2026[2] erhältlich.

Höchste Flexibilität

Die SHX1 kann mithilfe von Stativen, Gimbals, Cages und Multi-Kamera-Setups sowohl für horizontale als auch für vertikale Aufnahmen eingesetzt werden. Sie verfügt über einen auf der Oberseite montierten Monitor mit frei einstellbarem Neigungswinkel, der nach oben geneigt oder seitlich ausgeschwenkt werden kann.

Die LUMIX SHX1 verfügt über einen Phasen-Hybrid-Autofokus mit 779 Fokuspunkten. Dank fortschrittlicher KI-Technologie werden Augen und Gesichter selbst dann zuverlässig erkannt, wenn Personen den Kopf neigen oder Teile des Gesichts verdeckt sind. Der 5-Achsen-Body Image Stabiliser (BIS) reduziert Kameraverwacklungen deutlich, selbst bei der Verwendung von Objektiven ohne Optical Image Stabiliser (OIS).

Die SHX1 verfügt über 12G-SDI- und HDMI-Ausgänge, Timecode-Ein- und -Ausgänge sowie eine interne 32-Bit-Float-Audioaufzeichnung über den 3,5-mm-Mikrofoneingang – eine Premiere für eine LUMIX Kamera[3]. Die SHX1 erreicht in V-Log einen Dynamikumfang von 15 Blendenstufen[4]. Die LUMIX SHX1 wird mit vorinstalliertem ARRI LogC3 geliefert.

Kontinuierliche Innovation

Die AU-LP1 Live Production Unit, die im ersten Halbjahr 2027 auf den Markt kommt, vereint drei zentrale Funktionen für Live-Produktionen, für die bislang mehrere separate Geräte erforderlich waren: Synchronisation, Konnektivität und Fernsteuerung. Darüber hinaus wird Panasonic zwei optionale Zubehörprodukte auf den Markt bringen: die AU-XHU1 XLR Handle Unit und den AU-GRP1 Control Grip.

Erweiterte Möglichkeiten für die Postproduktion

Zur Unterstützung der Ausspielung auf unterschiedlichste Plattformen bietet die LUMIX SHX1 Open-Gate-Aufzeichnung, einschließlich Blackmagic RAW in 6K mit 24p.[5]Damit ist sie die erste LUMIX Kamera[6] mit dieser Funktion.

[1] Stand November 2026 innerhalb des Digitalkamera-Portfolios von Panasonic.

[2] Preise und Verfügbarkeit können je nach Land und Region variieren.

[3] Stand November 2026 innerhalb des Digitalkamera-Portfolios von Panasonic.

[4] Dynamic Range Boost aktiviert: 15 Blendenstufen. Dynamic Range Boost deaktiviert: 14+ Blendenstufen. Bei aktiviertem Dynamic

Range Boost sind die Videoqualität und die ISO-Empfindlichkeit eingeschränkt. Zudem nimmt die Rolling-Shutter-Verzerrung zu.

[5] Bei der Aufnahme im Blackmagic RAW-Format wird der Bildausschnitt geringfügig beschnitten.

[6] Stand November 2026 innerhalb des Digitalkamera-Portfolios von Panasonic.

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