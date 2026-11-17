US-Präsident Donald Trump verschärft den Wettbewerb mit China um strategisch wichtige Rohstoffe. Bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs Indiens, Japans und Australiens in Manila kündigte er am Dienstag mehrere neue Vereinbarungen zur Versorgung mit kritischen Mineralien an.

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Ziel sei es, die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen und zu verhindern, dass einzelne Staaten durch die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten wirtschaftlich unter Druck geraten.

Trump verspricht beispiellose Maßnahmen

Besonders deutlich wurde Trump mit Blick auf die kommenden Monate. Die vier Staaten arbeiteten bei Mineralien und Seltenen Erden eng zusammen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate seien Entwicklungen zu erwarten, die viele Menschen überraschen würden. Die geplanten Maßnahmen bezeichnete der US-Präsident als beispiellos.

Konkrete Angaben zum finanziellen Umfang der neuen Vereinbarungen oder zu einzelnen Rohstoffprojekten machte Trump zunächst nicht.

China dominiert den Weltmarkt

Die Ankündigung richtet sich vor allem gegen die starke Stellung Chinas bei der Verarbeitung strategischer Rohstoffe. Bei mehreren kritischen Mineralien, darunter Seltene Erden, Graphit und Gallium, kontrolliert China einen Großteil der weltweiten Raffineriekapazitäten.

Diese Rohstoffe sind für Elektroautos, Halbleiter, Rüstungstechnologie und erneuerbare Energien unverzichtbar.

Die sogenannte Quad-Gruppe aus den USA, Indien, Japan und Australien will deshalb alternative Lieferketten aufbauen. Australien verfügt über bedeutende Rohstoffvorkommen, während Japan und die USA vor allem an einer größeren Versorgungssicherheit interessiert sind.

Welche Aktien könnten profitieren?

Für Unternehmen wie den australischen Seltene-Erden-Produzenten Lynas Rare Earths oder den US-Konzern MP Materials könnte eine stärkere Zusammenarbeit westlicher Industriestaaten zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

Auch Anbieter von Rohstoffverarbeitungstechnologien und Unternehmen mit geplanten Förderprojekten könnten langfristig profitieren. Entscheidend bleibt allerdings, ob aus den politischen Vereinbarungen konkrete Investitionen, Abnahmeverträge und neue Produktionskapazitäten entstehen.

Treffen mit Xi steht bevor

Politisch erhält die Initiative zusätzliche Brisanz durch Trumps bevorstehendes Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim APEC-Gipfel in Shenzhen. Neben Handelsfragen dürfte auch der Zugang zu strategischen Rohstoffen eine wichtige Rolle spielen.

Auf die Frage nach Taiwan erklärte Trump, er rechne damit, dass Xi das Thema selbst ansprechen werde.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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