Explosionen im Süden des Landes
Iran
- Auf Gheschm am Persischen Golf gab es Explosionen
- Ursache der Explosionen war offiziell unbekannt
- Anwohner berichteten von fünf bis sieben Explosionen
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran hat es erneut Explosionen an der Südküste des Landes gegeben. Auf der Insel Gheschm am Persischen Golf seien Detonationen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Der Grund für die Explosionen war nach offizieller Darstellung nicht bekannt. Rauch sei über der Insel aufgestiegen. Nach unbestätigten Berichten in den sozialen Medien handelte es sich um US-Luftangriffe.
Der als "Vahid" bekannte Netzjournalist berichtete unter Berufung auf Anwohner von fünf bis sieben Explosionen auf der Insel. "Es war ein furchtbar lauter Knall, und der Rauch der Explosion ist immer noch über der Stadt zu sehen. Anscheinend haben sie die Luftabwehrstellung in der Stadt getroffen", zitierte er auf seinem Telegram-Kanal einen Bewohner./arb/DP/mis
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Der raue Norden kann sehr schön sein, die Dunkelphase ab November nervt etwas. Da könnte ich mir auch Süditalien als Alternative vorstellen. ;-)
Ein Transport über Pipelines ist bei Gas auch sehr günstig. Norwegen ist bereits ein zuverlässiger Partner Deutschlands. Bsp. Europipe.
Ich denke das meiste folgt daraus, das in besagten Ländern, vor allem hier, in Institutionen in denen vulnerable Menschen sind kein Klimaanlagen installiert werden. Die Hitzetoten wurden schon immer hingenommen (die rheinischen Sommer hier waren auch schon vor dem Klimawandel oft brutal). Vor allem in Altersheimen und Krankenhäusern.