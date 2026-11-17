FRANKFURT - Profite vor Kontrolle? Die Deutsche Bank soll über Jahre zugunsten ihrer Geschäfte interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Diese Vorwürfe sehen internationale Medien durch mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Dax-Konzerns bekräftigt, die Journalisten zugespielt wurden. Die Recherchen nehmen auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing persönlich ins Visier, dem vorgeworfen wird, Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert zu haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

FRANKFURT - Angesichts erneuter Vorwürfe gegen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende des Dax-Konzerns , Alexander Wynaendts, hinter den Manager gestellt. "Seit Beginn meiner Amtszeit gab es keine einzige Entscheidung von Christian Sewing, die mir Anlass zu Bedenken gegeben hätte", ließ der Niederländer mitteilen, der seit Mai 2022 dem Kontrollgremium der Deutschen Bank vorsteht.

ROUNDUP: US-Baumarktkette Home Depot legt zu - Jahresziele präzisiert

ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz legte um rund 5 Prozent auf knapp 43,4 Milliarden US-Dollar (39,4 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse um 2,2 Prozent gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel dennoch mehr als zwei Prozent.

Walt Disney beendet Geschäftsjahr überraschend stark - Mehr Geld für Inhalte

BURBANK - Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat auch im Schlussquartal von seinen gut laufenden Vergnügungsparks und einer florierenden Videostreamingsparte profitiert. Dabei schlug das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auf das ganze Geschäftsjahr 2025/26 gesehen kletterte der Erlös im Jahresvergleich um 8 Prozent auf mehr als 102 Milliarden US-Dollar (93 Mrd Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie (ber EPS) stieg um 18 Prozent auf 7,02 Dollar, wie der Unterhaltungsriese am Dienstag in Burbank mitteilte. Dabei profitierte der Konzern auch von einer zusätzlichen Woche im Vergleich zum Vorjahr.

Neue US-Einschränkungen für Export von KI-Chips



WASHINGTON - Die US-Regierung verhängt neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen.

Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef

SANTA CLARA - Der Chip-Riese Nvidia hat laut Medienberichten keine Pläne, den zurückgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Firmenspitze zurückzuholen. Der Verwaltungsrat habe keine entsprechenden Überlegungen, berichteten der Wirtschaftssender CNBC und die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen.

Erste Nvidia-Quartalszahlen nach Rückzug von Chef Huang

SANTA CLARA - Der Chip-Riese Nvidia legt am Dienstag (nach 22.00 Uhr MEZ) zum ersten Mal seit dem Rückzug des langjährigen Firmenchefs Jensen Huang Quartalszahlen vor. Die amtierende Chefin Colette Kress wird sich damit auch zum ersten Mal Fragen von Analysten in der dazugehörigen Telefonkonferenz stellen. Dabei dürfte es um mögliche Anpassungen der Strategie, die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge-Lösung sowie den Schmuggel von Nvidia-Chips nach China gehen. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Verbündete Huangs Druck auf Nvidia machten, ihn an die Firmenspitze zurückzuholen.

Microsoft-Panne: Versicherer zahlen wahrscheinlich wenig

KÖLN/MÜNCHEN - Nach der Microsoft -Panne gibt es für Unternehmen wenig Hoffnung auf Ersatz für etwaige finanzielle Schäden. In Deutschland könnten sich die Kosten für Cyberversicherer auf etwa 10 bis 15 Millionen Euro belaufen, schätzt das auf Versicherungsmathematik spezialisierte Beratungsunternehmen Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln. "Für die deutschen Cyberversicherer bleibt die Schadenbelastung aus dem Microsoft-Ausfall überschaubar", sagte Prokurist Thomas Lorentz laut Mitteilung. "Dass der Schaden diesmal gering bleibt, liegt vor allem daran, dass die meisten Versicherer dieses Risiko bisher nicht übernehmen."

Klingbeil: Deutsche Bank muss Kontrollmängel abstellen

BERLIN/FRANKFURT - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil fordert von der Deutschen Bank Konsequenzen angesichts der Berichte über jahrelange Versäumnisse bei internen Kontrollen. "Die Deutsche Bank ist jetzt in der Verantwortung, mit vollständiger Transparenz aufzuklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt hat und in Zukunft wirksam verhindert", sagte der Vize-Kanzler.

ROUNDUP: EU wirft Temu mangelnden Einsatz gegen illegale Produkte vor

BRÜSSEL - Längst nicht alles, was Verbraucher online kaufen können, ist so sicher wie es in der EU Pflicht ist - und dürfte damit eigentlich nicht verkauft werden. Nun mahnt Brüssel Mängel beim chinesischen Shoppingportal Temu an. "Online einzukaufen sollte nicht bedeuten, das Risiko einzugehen, illegale und unsichere Produkte zu erwerben", kritisierte die zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen.

ROUNDUP: RTL senkt wegen schwacher TV-Werbemärkte Ziele - Streaming aber stark

LUXEMBURG - Der Medienkonzern RTL Group hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr zurückgeschraubt. Angesichts eines volatilen Wirtschaftsumfelds falle die Nachfrage nach klassischen Werbespots während des Fernsehprogramms im vierten Quartal geringer als erwartet aus, teilte die Bertelsmann-Tochter am Dienstag in Luxemburg mit. Die Aktie legte dennoch zu.

ROUNDUP/Dank Forschungssparte: Springer Nature wird noch etwas optimistischer

BERLIN - Ein starkes Geschäft in seiner Forschungssparte treibt den Wissenschaftsverlag Springer Nature weiter an. Für das Gesamtjahr polierte Chef Frank Vrancken Peeters deshalb am Dienstag zur Zahlenvorlage seine Jahresprognose für den Umsatz ein weiteres Mal auf. Bereits im August hatte sich das im SDax notierte Unternehmen etwas optimistischer gezeigt. An der Börse kamen die Nachrichten zunächst gut an, das Papier konnte jedoch seinen anfänglichen Gewinn nicht halten.

ROUNDUP: Asta Energy legt dank weltweiten Netzausbau kräftig zu - Aktie im Plus

OED - Der Kupferspezialist Asta Energy profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor. Umsatz und Ergebnisse legten in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 kräftig zu. Diese Entwicklung werde vom Ausbau der Stromnetze getragen, schrieben Unternehmenschef Karl Schäcke und Finanzchefin Daniela Klauser bei Vorlage von Zahlen am Dienstag. Weltweit müssten Übertragungs- und Verteilernetze erneuert und erweitert werden, um erneuerbare Energien zu integrieren sowie die Industrie und den Verkehr zu elektrifizieren. Die Auftragsbücher von Asta Energys Kunden reichen laut Management mehrere Jahre in die Zukunft.

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Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 32,20 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 15:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,29 %/+79,11 % bedeutet.



