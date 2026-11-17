Lockheed Martin setzt auf KI – dieser Partner soll es möglich machen
Cybersecurity trifft Rüstung
Ein F-35-Geschäft mit der Schweiz hat Folgen: Lockheed Martin unterstützt einen Cybersecurity-Spezialisten bei einem ambitionierten Technologieprojekt.
- F-35-Offset verbindet Lockheed und Nozomi
- Nozomi soll DISA-Prüfungen automatisieren
- Weitere Standards und sensorlose Systeme geplant
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin arbeitet künftig enger mit dem Cybersicherheitsunternehmen Nozomi Networks, einer Tochtergesellschaft von Mitsubishi Electric, zusammen. Beide Unternehmen wollen gemeinsam neue Sicherheitsfunktionen für Regierungs- und Verteidigungsnetzwerke entwickeln. Im Mittelpunkt steht die automatisierte Überprüfung von IT-Systemen und kritischen Infrastrukturen auf Sicherheitslücken und Verstöße gegen geltende Standards.
F-35-Geschäft schafft Grundlage für Zusammenarbeit
Die Kooperation ist Teil eines sogenannten Offset-Projekts im Zusammenhang mit dem Verkauf von F-35-Kampfjets an die Schweiz. Lockheed Martin stellt dafür finanzielle Mittel und technisches Fachwissen bereit. Experten des Rüstungskonzerns unterstützen die Entwickler von Nozomi Networks bei der Umsetzung neuer Funktionen für dessen Cybersecurity-Plattform.
Die Technologie soll Sicherheitsprüfungen automatisieren und die Einhaltung von Sicherheitsvorgaben in weit verteilten Netzwerken vereinfachen. Davon könnten weltweit Behörden, Streitkräfte und Unternehmen der Verteidigungsindustrie profitieren.
Schluss mit manuellen Sicherheitsprüfungen
Zunächst geht es um die Sicherheitsrichtlinien der US-Verteidigungsbehörde DISA, die Standards für IT-Systeme des US-Verteidigungsministeriums festlegen. Bisherige Prüfverfahren stoßen bei industriellen Anlagen und anderen kritischen Systemen an Grenzen. Viele Organisationen dokumentieren die Einhaltung deshalb noch manuell. Die neue Lösung soll das ändern: Mithilfe von Nozomi-Arc-Sensoren erfasst sie Konfigurationsdaten, gleicht diese mit den Vorgaben ab und bündelt die Ergebnisse zentral. So lassen sich Verstöße und Veränderungen schneller erkennen.
Weitere Sicherheitsstandards geplant
Die Zusammenarbeit soll nicht auf die US-Verteidigungsstandards beschränkt bleiben. Nozomi Networks plant, die Plattform künftig um weitere Sicherheitsvorgaben zu erweitern. Zudem sollen zusätzliche Möglichkeiten zur Datenerfassung entstehen, um auch Systeme ohne installierte Sensoren überprüfen zu können.
"Mithilfe automatisierter DISA-STIG-Prüfungen können Verteidigungsorganisationen nun die Konformität der Konfiguration in unterschiedlichen Umgebungen sicher und in großem Maßstab überprüfen – ganz ohne die Tabellenkalkulationen und manuellen Prozesse, die sie bisher behindert haben", erklärte Nozomi-Networks-Chef Andrea Carcano.
Fazit: Cybersecurity wird zum strategischen Geschäft
Die Kooperation verbindet die Expertise eines großen Rüstungskonzerns mit der Cybersecurity-Technologie von Nozomi Networks. Das Projekt könnte automatisierte Sicherheitsprüfungen in Verteidigungsnetzwerken voranbringen und dem Unternehmen den Zugang zu einem wichtigen Marktsegment erleichtern.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"