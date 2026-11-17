TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben erneut zwei Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Vor wenigen Stunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Militärorganisation. Es handelte sich iranischen Angaben zufolge um einen mit Öl beladenen Supertanker und ein Gastankschiff.

Beide Schiffe seien "durch eine große Anzahl amerikanischer Kampfjets" begleitet worden, hieß es. Videos der Revolutionsgarden zeigten massive Brände auf See. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.