Industrieproduktion fällt unerwartet
USA
Für Sie zusammengefasst
- Industrieproduktion sank im Oktober um 0,4 Prozent
- Erwartet worden war ein Plus von 0,1 Prozent
- Kapazitätsauslastung sank auf 76,4 Prozent statt 76,8
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Oktober unerwartet gefallen. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im September war die Produktion noch um 0,7 Prozent gestiegen.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen sank im Oktober auf 76,4 Prozent. Volkswirte hatten unveränderte 76,8 Prozent erwartet./jsl/jkr/he