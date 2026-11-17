Die Gewerkschaft hat dem Unternehmen ein Ultimatum bis zum Montag (23. November) gestellt, um auf Grundlage der vom Mediator vorgeschlagenen Systematik ein Eckpunktepapier auszugestalten. Danach sind neue Streiks möglich. Letztmals hatten die Piloten im April zum 100-jährigen Firmen-Jubiläum die Arbeit niedergelegt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa könnte sich der weiterhin ungelöste Tarifkonflikt mit den Piloten schnell wieder verschärfen. Nach dem ergebnislosen Ende von Mediationsgesprächen sieht sich die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nicht mehr in der Friedenspflicht.

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Lufthansa macht neues Angebot



Die Lufthansa ihrerseits hat nach dem Ende der Mediation ein neues Angebot vorgelegt. Damit könne man den unterbrochenen Schlichtungsprozess fortsetzen, erklärte das Unternehmen. Personalvorstand Michael Niggemann verwies in einem internen Interview darauf, dass der wirtschaftliche Druck auf die Kernmarke Lufthansa im laufenden Jahr noch größer geworden sei.

Die VC kritisierte das Vorgehen. "Offenbar will der Arbeitgeber keine Einigung mit uns", sagte Präsident Andreas Pinheiro. Bei den Mediationsgesprächen sei man den Wünschen "ganz schön weit" entgegengekommen und habe "signifikante Zugeständnisse" vorgeschlagen. In einzelnen Szenarien sei eine Schrumpfung der Mittelstreckenflotte ebenso enthalten gewesen wie eine niedrigere Tarifstruktur für neu einzustellende Piloten.

VC: Mediation wird nicht beachtet



Das neue Angebot des Unternehmens lehnt die VC ab. Der Arbeitgeber komme "jetzt mit einem eigenen Vorschlag um die Ecke, als hätte es sieben Monate Gespräche nicht gegeben", erklärt der Vorsitzende der Tarifkommission, Arne Karstens. Nur weil dem Arbeitgeber das Ergebnis nicht gefalle, könne er nicht im Nachhinein Mediator und Mediationsprozess infrage stellen.

Das neue Angebot eröffne den Piloten die Perspektive auf bis zu 1.000 Neueinstellungen bis Ende 2033 und entsprechend jährlich bis zu 150 zusätzliche Kapitänsbeförderungen, teilte das Unternehmen mit. Zudem sind Einmalzahlungen, Gehaltserhöhungen erst ab 2029 und kostenneutrale Neuregelungen bei den Betriebsrenten enthalten.

Cityline als ungelöstes Problem



Für rund die 350 Pilotinnen und Piloten der im April geschlossenen Regionaltochter Lufthansa Citylines solle es konkrete Beschäftigungsperspektiven geben. Lufthansa beruft sich ausdrücklich auf Empfehlungen der Schlichter Roland Koch und Bodo Ramelow, die vor der Mediation versucht hatten, die Konflikte beizulegen. Die VC wirft der Lufthansa hingegen vor, diese "Leitplanken" einseitig zu interpretieren.

Der Konflikt schwelt schon länger. Beim Streit um hohe Produktionskosten bei der Stammgesellschaft geht es auch um die Strategie des Vorstands, Flugzeuge und damit Crews in Flugbetriebe zu verlagern, in denen niedrigere Tarifbestimmungen gelten. Die VC hat ihre Mitglieder im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zu Streiks aufgerufen. Auch während des Festakts zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa im April fielen hunderte Flüge aus./ceb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 8,812 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 15:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,06 %/+1,49 % bedeutet.



