Auf der Verkaufsseite sticht vor allem Alphabet hervor. Sowohl die A-Aktie als auch die C-Aktie wurden von vielen Fonds reduziert. Auch Microsoft, Visa und Amazon tauchen weit oben auf den Verkaufslisten auf.

Meta vor Amazon , Alphabet auf der Gegenseite: Die jüngste Auswertung der 13F-Meldungen für das dritte Quartal 2026 zeigt eine klare Tendenz bei den von Stockslash beobachteten Großinvestoren. Besonders gefragt waren zuletzt Meta Platforms, Amazon sowie Microsoft – wobei sich Nvidia den dritten Platz mit Microsoft teilt.

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Insgesamt wertete Stockslash die Meldungen von 83 Superinvestoren aus. Die 80 Fonds, für die ein Quartalsvergleich vorlag, kauften Aktien im Wert von 74,8 Milliarden US-Dollar und verkauften Titel für 102,4 Milliarden US-Dollar. Damit überwog die Verkäuferseite: 32 Fonds waren netto Käufer, 48 netto Verkäufer.

Bemerkenswert: Meta ist mit 17 kaufenden Fonds die Nummer eins. Amazon folgt mit 15. Microsoft und Nvidia kommen jeweils auf zwölf Fonds. Alphabet taucht zwar ebenfalls auf der Käuferseite auf, doch deutlich spannender ist die Aktie auf der Gegenseite – dort führt sie das Ranking sogar an.

Für Anleger ist vor allem eines interessant: Microsoft und Amazon erscheinen auf beiden Listen. Das zeigt, wie uneinheitlich die Positionierung der Profis ist. Während einige Fonds weiter auf die großen Tech-Konzerne setzen, reduzieren andere ihre Bestände.

Bei Alphabet fällt die Verkaufsaktivität besonders deutlich aus. Die A-Aktie wurde von 28 Fonds verkauft oder reduziert, die C-Aktie von 15. Allerdings sind die beiden Aktienklassen getrennt ausgewiesen. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass 43 unterschiedliche Fonds ihre Alphabet-Beteiligung reduziert haben.

Was Berkshire, Ackman und Co. gekauft und verkauft haben

Ein Blick auf fünf bekannte Investmentgesellschaften zeigt, wie unterschiedlich die Strategien der Börsenprofis ausfallen.

Berkshire Hathaway: Milliardenwette auf den Wohnungsbau

Berkshire Hathaway, die Investmentholding von Warren Buffett, hat ihre Beteiligung am US-Hausbauer Lennar um knapp 99 Prozent aufgestockt. Der Positionswert stieg zum Quartalsende auf rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Auch bei Delta Air Lines kaufte Berkshire rund zwölf Prozent hinzu. Neu im Portfolio ist der italienische Technologiekonzern Bending Spoons mit einem Positionswert von rund 689 Millionen US-Dollar.

Gleichzeitig reduzierte Berkshire seine Bank-of-America-Beteiligung um 5,7 Prozent, VeriSign um 34 Prozent und Capital One um rund 62 Prozent.

Bill Ackman: Microsoft verkauft, Netflix gekauft

Bill Ackmans Pershing Square setzte auf zwei neue Milliardeninvestments. Der Hedgefonds stieg beim Börsenbetreiber Intercontinental Exchange mit rund einer Milliarde US-Dollar ein und investierte weitere 954 Millionen US-Dollar in den Augenheilkunde-Spezialisten Alcon.

Die Netflix-Beteiligung wurde um knapp 18 Prozent erhöht. Dagegen reduzierte Ackman Microsoft um rund 35 Prozent und trennte sich vollständig vom Autovermieter Hertz.

Stanley Druckenmiller: Raus aus Alphabet, rein in Gold

Stanley Druckenmillers Duquesne Family Office verkaufte seine Alphabet-Beteiligung vollständig und reduzierte den Bestand am Chipauftragsfertiger TSMC um rund 94,5 Prozent.

Gleichzeitig erhöhte Druckenmiller seine Beteiligung an Unity Software um mehr als 435 Prozent und die Position bei Seagate Technology um rund 180 Prozent. Neu ins Portfolio kamen außerdem die Goldproduzenten Newmont, Barrick Mining und Agnico Eagle Mines. Zusammen waren die drei Beteiligungen zum Quartalsende rund 129 Millionen US-Dollar wert.

David Tepper: Massive Aufstockung bei SpaceX

David Teppers Appaloosa Management erhöhte seine SpaceX-Beteiligung um rund 1.626 Prozent. Zum Quartalsende hatte die Position einen Wert von etwa 557 Millionen US-Dollar.

Auch bei Micron Technology kaufte Tepper rund 28 Prozent hinzu und erhöhte seine Nvidia-Beteiligung um rund 31 Prozent. Dagegen reduzierte er Alphabet um knapp 46 Prozent und Meta um rund 22 Prozent. Von AMD, Broadcom und Qualcomm trennte sich der Fonds vollständig.

Ray Dalios: Tech-Giganten auf der Verkaufsliste

Bridgewater Associates, der ehemalige Hedgefonds von Ray Dalio, verkleinerte seine Microsoft-Beteiligung um rund 69 Prozent. Auch Alphabet mit etwa 65 Prozent, Amazon mit 52 Prozent und Nvidia mit gut 30 Prozent standen auf der Verkaufsliste.

Gleichzeitig stockte Bridgewater Qualcomm um rund 440 Prozent, AppLovin um etwa 366 Prozent und Micron Technology um rund 103 Prozent auf. Neue Positionen eröffnete der Fonds unter anderem bei Dominion Energy, Occidental Petroleum und Fortinet.

Ray Dalio selbst ist allerdings nicht mehr für die Anlageentscheidungen bei Bridgewater verantwortlich. Er hat seine letzte Beteiligung an der Gesellschaft bereits 2025 verkauft.

Anleger sollten die 13F-Meldungen richtig einordnen

Die Transaktionen zeigen, dass sich die großen Investoren keineswegs einig sind. Während einzelne Fonds ihre Positionen bei den führenden Technologiekonzernen reduzieren, setzen andere verstärkt auf KI-Infrastruktur, Speicherchips und ausgewählte Softwareunternehmen.

Besonders auffällig sind die gegensätzlichen Entscheidungen bei Microsoft und Alphabet. Auch innerhalb der Halbleiterbranche gibt es erhebliche Unterschiede: Einige Fonds reduzieren ihr Engagement bei etablierten Chipkonzernen, während andere gezielt bei Speicherherstellern und Chipausrüstern zukaufen.

Allerdings bilden die 13F-Meldungen ausschließlich bestimmte meldepflichtige Wertpapierpositionen zum Quartalsende ab. Verkäufe können ebenso der Gewinnmitnahme wie einer veränderten Risikoeinschätzung dienen. Genaue Kaufpreise, Short-Positionen und zahlreiche andere Anlagen bleiben unsichtbar.

Mein Tipp: Zu viele Köche verderben den Brei

Die 13F-Daten zeigen keinen einheitlichen Trend bei Technologieaktien, sondern eine selektive Umschichtung. Meta führt die Käuferliste an, während Alphabet besonders häufig reduziert wurde.

Auffällig ist zudem, dass 48 der untersuchten Fonds netto Aktien verkauften. Die einzelnen Transaktionen von Berkshire Hathaway, Pershing Square, Duquesne, Appaloosa und Bridgewater verdeutlichen, wie unterschiedlich sich die großen Investoren für die kommenden Quartale positionieren.

Insgesammt lässt sich aus den Transaktionen ableiten, dass die Börsen-Gurus zwar etwas vorsichtiger werden, aber weiterhin an den KI-Trade glauben, nur unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei aber weiterhin in erster Linie die "Magnificent Seven".

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran

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