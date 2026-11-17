Bernstein belässt Apple auf 'Outperform' - Ziel 380 Dollar
ANALYSE-FLASH
- Bernstein bestätigt Apple mit Kursziel 380 US-Dollar
- US-Zwischenwahlen verändern den Bau von Rechenzentren
- Neue Vorhaben: Standort und Zeitpunkt, Konzerne warten
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 322,3 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 331,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 261,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von -19,32 %/+17,47 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 380 US-Dollar
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Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
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Palantir solide zahlen und Apple auch ob das den Markt langt hmmm mal sehen was der Techbereich diese Woche mit sich bringt hoffe der steigt mal wieder endlich nach wochen.
https://www.heise.de/news/Apple-trotzt-dem-PC-Markteinbruch-11359938.html