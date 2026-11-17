Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 322,3 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 331,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 261,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von -19,32 %/+17,47 % bedeutet.