BARCELONA, Spanien, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Woolpert hat B-Global Tech übernommen, ein in Barcelona ansässiges Architektur- und Ingenieurbüro, das sich auf die Planung und Durchführung von Projekten bezüglich der digitalen Infrastruktur in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum spezialisiert hat. Durch die Übernahme erweitert Woolpert seine Expertise im Bereich Rechenzentren und stärkt seine Fähigkeit, komplexe Rechenzentren und unternehmenskritische Einrichtungen weltweit zu unterstützen.

Durch die Übernahme wird die Kompetenz von Woolpert Kompetenz in den Bereichen geschäftskritische Entwicklung und Architektur in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum gestärkt.

B-Global Tech wurde im Jahr 2001 gegründet und beschäftigt über mehr als 200 Architekten, TGA-Ingenieure, Projektmanager, BIM-Spezialisten und technische Berater in Spanien und Südostasien, darunter Singapur, Malaysia, Thailand und Japan. Mit der Übernahme von B-Global Tech verfügt Woolpert nun über mehr als 1.200 Experten, die sich weltweit mit der verantwortungsvollen Gestaltung von Rechenzentrumsinfrastrukturen befassen.

Da die Anforderungen an Daten und Rechenleistung stetig wachsen und gleichzeitig die Erwartungen an eine verantwortungsvolle Entwicklung steigen, werden Rechenzentrumsprogramme immer komplexer und spezialisierter. B-Global Tech erweitert die globale Praxis von Woolpert im Bereich unternehmenskritischer Systeme um bedeutende technische Expertise und stärkt damit die Fähigkeit des Unternehmens, Rechenzentrumsprojekte zu liefern, die den Branchenanforderungen gerecht werden und gleichzeitig die Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften berücksichtigen und minimieren.

Durch die Übernahme werden zudem komplementäre Fachkenntnisse im Bereich der KI-Infrastruktur zusammengeführt. Woolpert hat einige der größten Hyperscale- und KI-Rechenzentren in den USA und Australien entworfen, darunter auch Campusse im Gigawatt-Maßstab. B-Global Tech bringt zusätzliche Expertise in den Bereichen direkte Flüssigkeitskühlung und KI-Rechenzentren in ganz Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ein, darunter die Planung der Anlage für einen der Vorzeige-Supercomputer der Europäischen Union, die Mitwirkung an der EU AI Gigafactory in Spanien und die Realisierung des ersten NVIDIA-Rechenzentrums im asiatisch-pazifischen Raum.