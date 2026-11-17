Börsenstart USA - 17.11. - wO USA Ind. 30 schwach -0,42 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der wO USA Ind. 30 steht aktuell (12:27:02) bei 51.374,12 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: Nike (B) +2,56 %, Broadcom +2,47 %, SpaceX +2,46 %, Marvell Technology +1,76 %, CoreWeave Registered (A) +0,94 %
Flop-Werte: Anthropic PBC Registered (A) -10,53 %, ServiceNow -3,91 %, IonQ -3,86 %, Take-Two Interactive Software -1,35 %, Super Micro Computer -1,28 %
Der US Tech 100 steht bei 27.208,81 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Arm Holdings +4,39 %, Microchip Technology +3,06 %, Monolithic Power Systems +2,87 %, Analog Devices +2,81 %, Lumentum Holdings +2,77 %
Flop-Werte: Workday (A) -4,40 %, Intuit -3,85 %, Adobe -3,78 %, Moderna -3,18 %, Datadog Registered (A) -2,93 %
Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich bei 7.405,44 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Forgent Power Solutions Registered (A) +7,51 %, Snap Inc +5,91 %, Hut 8 +4,92 %, Cerebras Systems Registered (A) +4,89 %, Hecla Mining +4,33 %
Flop-Werte: Anthropic PBC Registered (A) -10,53 %, Appian Registered (A) -6,58 %, Salesforce -6,21 %, HubSpot -5,94 %, DocuSign -5,70 %
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