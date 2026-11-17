Klarna wächst rasant: Warum die Quartalszahlen trotzdem enttäuschen
Klarna wächst rasant
Klarna steigert den Umsatz auf 1,01 Milliarden US-Dollar und reduziert den Verlust. Doch die Gewinnerwartungen werden verfehlt und der Ausblick enttäuscht.
- Klarna steigert Umsatz, senkt den Nettoverlust
- Mehr Kunden, Händler und geringere Kreditausfälle
- Ausblick bleibt hinter den Analystenerwartungen
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Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna hat im dritten Quartal 2026 seinen Umsatz deutlich gesteigert und den Verlust reduziert. Dennoch konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten nicht vollständig erfüllen. Vor allem die Profitabilität und der Ausblick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft sorgen für Ernüchterung.
Umsatz überrascht positiv, Verlust bleibt
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 1,01 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet lediglich 965,5 Millionen US-Dollar erwartet.
Unter dem Strich verbuchte Klarna einen Nettoverlust von 65 Millionen US-Dollar, nach 95 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Je Aktie belief sich das Minus auf 0,19 US-Dollar. Analysten hatten mit einem geringeren Verlust von 0,15 US-Dollar gerechnet.
Das bereinigte operative Ergebnis erreichte dagegen 21 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Klarna auf dieser Basis noch einen Verlust von 14 Millionen US-Dollar verzeichnet.
Mehr Kunden, weniger Kreditausfälle
Das über Klarna abgewickelte Handelsvolumen stieg um zehn Prozent auf 36,1 Milliarden US-Dollar. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft in den USA, wo das Volumen um 24 Prozent zunahm.
Die Zahl der aktiven Kunden erhöhte sich um sieben Prozent auf 122 Millionen. Gleichzeitig wuchs die Zahl der angeschlossenen Händler um 59 Prozent auf 1,35 Millionen.
Positiv entwickelte sich auch das Kreditrisiko. Die Rückstellungen für Kreditausfälle sanken von 0,72 auf 0,56 Prozent des abgewickelten Handelsvolumens. Insgesamt gingen die Rückstellungen von 235 auf 201 Millionen US-Dollar zurück.
Ausblick bleibt hinter Erwartungen
Für das vierte Quartal stellt Klarna einen Umsatz zwischen 1,02 und 1,10 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten mit 1,12 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen weiterhin Erlöse zwischen 4,08 und 4,16 Milliarden US-Dollar. Der Analystenkonsens liegt bei 4,14 Milliarden US-Dollar und damit nahe dem oberen Ende der Prognosespanne.
Beim bereinigten operativen Ergebnis rechnet Klarna im Schlussquartal mit 100 bis 120 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen setzt damit auf eine deutliche Verbesserung der Profitabilität im wichtigen Weihnachtsgeschäft.
Fazit: Klarna gewinnt Kunden und Händler hinzu, verbessert seine Kreditqualität und erzielt erstmals in einem dritten Quartal ein positives bereinigtes operatives Ergebnis. Der weiterhin hohe Nettoverlust und die vorsichtige Umsatzprognose zeigen allerdings, dass der Weg zu einer nachhaltig profitablen Geschäftsentwicklung noch Herausforderungen birgt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Klarna Group Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 13,16EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.
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