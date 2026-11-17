Moderate Verluste vor Nvidia-Zahlen
Aktien New York
- US-Börsen geben vor Nvidias Zahlen leicht nach
- Dow, S&P 500 und Nasdaq notieren im Minus
- Nvidia-Bericht steht nach Huangs Rücktritt im Fokus
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den nach Börsenschluss erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag erst einmal weiter nachgegeben. Anders als zuletzt hielten sich die Verluste aber in Grenzen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 51.422 Punkte. Er hatte sich zuletzt besser als die anderen Indizes gehalten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,10 Prozent auf 7.409 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,17 Prozent auf 27.151, womit er sich nicht von seiner jüngsten Talfahrt erholen konnte.
Den Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia dürften die Anleger nach dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang sehr genau in Augenschein nehmen, schrieb Martktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank Swissquote. Auf dem Prüfstand stünden neben Wachstum und Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen. Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Exportkontrollen angekündigt.
Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Quartalsbericht aus. Dies werde den Markt jedoch nicht unbedingt stützen. Jefferies-Analyst Mohit Kumar befürchtet nicht, dass das Thema Künstliche Intelligenz an Schwung verliert. "Insgesamt sehen wir den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit für eine Reihe von Titeln, deren Bewertungen mittlerweile attraktiv erscheinen."/gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 141,1 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 16:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,29 %/+79,11 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu wO USA Ind. 30 - 969420 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über wO USA Ind. 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot
Aktuell habe ich das gleiche Problem wie @1435905 - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.
Hallo Timburg und Mitstreiter,
Hallo zusammen,