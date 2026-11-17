MANILA (dpa-AFX) - Russland ist nach eigenen Angaben die Anwesenheit westlicher Soldaten in der Ukraine bekannt. "Ich denke, (die ausländischen Soldaten befinden sich in der Ukraine) schon länger als ein halbes Jahr. Und nicht nur französische", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow laut Tass auf einer Pressekonferenz in Manila. Moskau habe die "entsprechenden Staaten" bereits auf vorhandenen Informationskanälen gewarnt. Das sei bereits keine Hilfe für die Ukraine mehr, sondern eine "direkte Kriegsbeteiligung". Auch die Mithilfe bei der Zielauswahl oder bereitgestellte Satellitendaten seien für Russland bereits eine Beteiligung.

Die französischen Sender RFI und France 2 hatten unter Verweis auf nicht näher genannte Quellen berichtet, dass französische Soldaten in der Ukraine sein sollen. Im Rahmen der vertraulichen Mission "Volia" bildeten sie ukrainische Kräfte aus und warteten Material. Um einen Kampfeinsatz handle es sich nicht. Eine offizielle Bestätigung für eine solche Mission gab es aus Paris zunächst nicht.