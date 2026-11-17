Auf zwei Projekten im Kupfer-Goldgürtel der Salomonen gleichzeitig zieht Sankamap Metals (CSE: SCU / WKN: A413DA) das Explorationstempo spürbar an. Während auf dem Vorzeigeprojekt Kuma die zweite Diamantkernbohrung planmäßig ihre Zieltiefe samt anvisierter geophysikalischer Anomalie durchteuft hat, startet parallel eine großflächige geochemische Kampagne mit rund 2.900 Bodenproben. Da die Laboranalysen der ersten beiden Bohrlöcher sowie von über tausend Proben des zweiten Projekts Fauro noch ausstehen, verdichtet das Unternehmen nun systematisch die Datenbasis für die nächsten Bohrschritte bis ins Jahr 2027.

Sankamap Metals durchteuft geophysikalische Anomalie auf Kuma

Das vollständig kontrollierte Kuma-Projekt liegt auf Guadalcanal, der größten Insel der Salomonen, und umfasst ein rund acht Kilometer langes hydrothermales Alterationssystem. Im Zentrum der bisherigen Bohrarbeiten steht ein etwa zwei Kilometer langer Bereich intensiv veränderter Gesteine, ein sogenannter Lithocap, der häufig als geologischer Indikator für porphyrische Kupfer-Goldsysteme sowie epithermale Goldlagerstätten gilt. Die jüngste Diamantkernbohrung KU26-002 erreichte ihre geplante Endtiefe und durchschnitt genau jene geophysikalische Anomalie, auf die das Team seine Untersuchungen ausgerichtet hatte.

Die Bohrkerne wurden bereits geologisch dokumentiert, systematisch beprobt und an ein akkreditiertes Labor übergeben. Da jedoch weder für KU26-002 noch für das erste Bohrloch Analyseergebnisse vorliegen, lässt sich noch nicht beurteilen, ob die durchteuften Strukturen wirtschaftlich relevante Kupfer- oder Goldgehalte führen. Zunächst fließen die gewonnenen Strukturdaten in ein dreidimensionales geologisches Modell ein, um die räumliche Architektur des Systems zu erfassen und künftige Bohransatzpunkte präziser auszurichten.

2.900 Bodenproben und eigenes Bohrgerät erhöhen Schlagkraft im Gelände

Parallel zu den Auswertungen hat Sankamap eine umfangreiche regionale Erkundungskampagne über den Kuma-Lithocap gestartet. Rund 2.900 Bodenproben sollen die geochemische Datenbasis deutlich erweitern, begleitet von geologischen Kartierungen, strukturellen Analysen und weiteren Gesteinsproben. Gleichzeitig überprüft das Team historische geochemische und geophysikalische Anomalien direkt im Gelände und nimmt neu entdeckte Alterationszonen unter die Lupe, deren Rolle im Gesamtsystem bislang ungeklärt ist. Durch die Zusammenführung sämtlicher Datensätze will CEO John Florek bestehende Bohrziele weiterentwickeln und zusätzliche Perspektiven auf der Liegenschaft erschließen.

Einen entscheidenden operativen Vorteil verschafft sich das Unternehmen dabei durch den jüngsten Erwerb eines eigenen Diamantkernbohrgeräts samt Zusatzausrüstung. Weil die Anlage dauerhaft auf den Salomonen stationiert ist, gewinnt Sankamap in dem schwer zugänglichen Gelände erheblich an Flexibilität und behält Zeitpläne sowie Bohrkosten unter eigener Kontrolle.

Fauro-Projekt steuert auf Bohrpremiere im zweiten Quartal 2027 zu

Auch auf dem zweiten Projekt Fauro, das ebenfalls im regionalen Kupfer-Goldgürtel der Salomonen liegt, schreiten die Vorarbeiten voran. Bei jüngsten Geländekampagnen sammelte das Team insgesamt 1.260 Gesteins- und Sedimentproben, wobei die Laborresultate von 1.098 Gesteinsproben noch ausstehen. Diese Daten sollen geochemische Anomalien eingrenzen und potenzielle Kupfer-Goldziele priorisieren. In den nächsten Arbeitsschritten folgen detaillierte Kartierungen, zusätzliche Gesteinsproben sowie hyperspektrale Untersuchungen zur Bestimmung von Alterationsmineralen, ergänzt um geophysikalische IP- und Widerstandsmessungen, 3D-Modellierungen und den möglichen Einsatz KI-gestützter Verfahren zur Datenintegration.

Sofern die logistischen Rahmenbedingungen stehen, sollen auf Fauro im zweiten Quartal 2027 die ersten Diamantkernbohrungen anlaufen. Sankamap bearbeitet damit zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen parallel: Während auf Kuma bereits Bohrkerne im Labor liegen und ein enges Netz aus Bodenproben geknüpft wird, bereitet Fauro den Übergang zur ersten Bohrkampagne vor – mit den ausstehenden Laboranalysen als entscheidendem Taktgeber für die kommenden Monate.

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer