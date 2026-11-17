Sein Vorwurf: Die US-Notenbank Fed könne die Zinsen nicht so stark erhöhen, wie es zur Eindämmung der Inflation nötig wäre. Denn höhere Zinsen würden zugleich die Finanzierung der wachsenden Staatsschulden verteuern. Washington habe sich mit seinen Ausgaben und Schulden in eine Sackgasse manövriert. Für steigende Lebenshaltungskosten macht Schiff vor allem die staatliche Ausgabenpolitik und den Kaufkraftverlust verantwortlich.

Die US-Wirtschaft könnte nach Einschätzung von Peter Schiff noch vor dem Ende der laufenden republikanischen Regierung zusammenbrechen. Der Ökonom warnt vor der Endphase einer Wirtschaftskrise, die Amerika früher treffen könnte als erwartet. Wie Stocktwits unter Berufung auf seinen jüngsten Podcast berichtet, hält Schiff die amerikanische Schuldenpolitik für unvereinbar mit einer wirksamen Inflationsbekämpfung.

Die jüngsten Inflationszahlen stützen zumindest seine Sorge vor anhaltendem Preisdruck. Im Oktober stiegen die US-Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, erwartet worden waren 0,3 Prozent. Ohne Lebensmittel und Energie lag der Anstieg bei 0,3 statt der prognostizierten 0,2 Prozent. Beide Werte übertrafen damit die Erwartungen.

Noch weitreichender fällt Schiffs Warnung vor dem KI-Boom aus. Auf X behauptete er am 13. November, Investitionen in künstliche Intelligenz seien der einzige Grund, warum die US-Wirtschaft überhaupt noch wachse. Würden diese Ausgaben wegbrechen, drohe eine Rezession. Die darauf folgende Lockerung der Geldpolitik wäre seiner Einschätzung nach schlecht für Anleihen, während Gold, Silber und entsprechende Minenwerte profitieren könnten.

Auch andere Beobachter warnen vor Risiken. Die frühere Fed-Beraterin Danielle DiMartino Booth verweist laut Benzinga auf zunehmenden Kreditstress bei KI-Unternehmen. NYU-Professor Scott Galloway zieht Parallelen zur Dotcom-Blase und kritisiert die starke Abhängigkeit milliardenschwerer Investitionen in Rechenzentren und Chips von wenigen Kunden wie OpenAI und Anthropic. Allerdings wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal laut vorläufigen Zahlen des US-Wirtschaftsstatistikamts Bureau of Economic Analysis (BEA) annualisiert um 3,4 Prozent und damit stärker als erwartet.

Schiffs Szenario beschreibt eine extreme Warnung, keinen bereits eingetretenen Zusammenbruch. Das zuletzt robuste Wirtschaftswachstum steht seiner These einer unmittelbar kollabierenden Konjunktur entgegen, während die hartnäckige Inflation und die Abhängigkeit von KI-Investitionen erhebliche Risiken darstellen. Für Aktien und Anleihen dürften insbesondere die weitere Investitionsdynamik und der geldpolitische Spielraum der Fed entscheidend sein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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