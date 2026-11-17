Für das erste Quartal 2027 erwartet GF stabile Preise, danach drei Quartale mit Abschlägen. Bisher hatte die Bank für das erste Halbjahr noch Aufschläge vorhergesagt. Das Angebot wachse 2027 um 28 Prozent und 2028 um 30 Prozent. Die Nachfrage hält nicht Schritt. Die Verkäufe von Smartphones und PCs dürften 2027 zweistellig einbrechen.

Eine neue Studie der chinesischen Investmentbank GF Securities hat am Dienstag die Speicherhersteller Micron, SanDisk und SK Hynix in den Blick gerückt. Die Analysten senkten ihre Preisprognose für NAND-Flashspeicher. Schon 2027 drohe ein Überangebot.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SanDisk am stärksten gefährdet

Als reiner NAND-Anbieter schwankt der Gewinn von SanDisk laut GF am stärksten. "Wir bleiben bei reinen NAND-Unternehmen wie SanDisk, Kioxia, Phison usw. weiterhin zurückhaltend", schreiben die Analysten. Micron, SK Hynix und Samsung dürften besser abschneiden, weil sie stärker auf Arbeitsspeicher setzen, wo der Zyklus intakt sei.

50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 € als Willkommensgeschenk.

Noch verdient SanDisk prächtig. Im ersten Geschäftsquartal bis Anfang Oktober verfünffachte sich der Umsatz fast auf 11,0 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt der Konzern bis zu 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und 55 bis 57 US-Dollar Gewinn je Aktie an.

Am Dienstag fiel die Aktie zeitweise auf rund 804 US-Dollar, zwei Drittel unter dem Rekord vom Juni. Aufs Jahr hochgerechnet zahlen Anlegerinnen und Anleger nicht einmal vier US-Dollar für jeden US-Dollar erwarteten Gewinn, bei Micron knapp fünf.

Die meisten Analysten bleiben bullish. Anlegerinnen und Anleger achteten zu sehr darauf, wie lange die NAND-Preise hoch blieben, meint Amit Daryanani von Evercore ISI. Er bestätigte sein Kursziel von 2.500 US-Dollar. Nach Börsenschluss am Donnerstag teilt SanDisk seine Aktien im Verhältnis acht zu eins. Micron legt voraussichtlich Mitte Dezember Zahlen vor und stellt 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 38,15 US-Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht.

Fazit

Die niedrigen Bewertungen zeigen, dass die Börse den Abschwung bereits einpreist. Kippt der Markt, dürfte SanDisk seine Rekordgewinne schneller verlieren als die breiter aufgestellten Konkurrenten. Langfristige Lieferverträge und die Nachfrage aus Rechenzentren könnten den Rückgang abfedern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"