SanDisk, Micron, SK Hynix: Wen trifft es am härtesten?
Bank warnt vor Überangebot
Eine chinesische Investmentbank schlägt Alarm: Bei Speicherchips droht schon 2027 ein Überangebot. Ein bekannter Hersteller steht dabei besonders im Feuer. Doch die Analysten haben auch klare Favoriten.
- GF erwartet ab 2027 ein Überangebot bei NAND
- SanDisk gilt als besonders stark gefährdet bei NAND
- Micron und SK Hynix sind breiter aufgestellt
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Eine neue Studie der chinesischen Investmentbank GF Securities hat am Dienstag die Speicherhersteller Micron, SanDisk und SK Hynix in den Blick gerückt. Die Analysten senkten ihre Preisprognose für NAND-Flashspeicher. Schon 2027 drohe ein Überangebot.
Für das erste Quartal 2027 erwartet GF stabile Preise, danach drei Quartale mit Abschlägen. Bisher hatte die Bank für das erste Halbjahr noch Aufschläge vorhergesagt. Das Angebot wachse 2027 um 28 Prozent und 2028 um 30 Prozent. Die Nachfrage hält nicht Schritt. Die Verkäufe von Smartphones und PCs dürften 2027 zweistellig einbrechen.
SanDisk am stärksten gefährdet
Als reiner NAND-Anbieter schwankt der Gewinn von SanDisk laut GF am stärksten. "Wir bleiben bei reinen NAND-Unternehmen wie SanDisk, Kioxia, Phison usw. weiterhin zurückhaltend", schreiben die Analysten. Micron, SK Hynix und Samsung dürften besser abschneiden, weil sie stärker auf Arbeitsspeicher setzen, wo der Zyklus intakt sei.
Noch verdient SanDisk prächtig. Im ersten Geschäftsquartal bis Anfang Oktober verfünffachte sich der Umsatz fast auf 11,0 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt der Konzern bis zu 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und 55 bis 57 US-Dollar Gewinn je Aktie an.
Am Dienstag fiel die Aktie zeitweise auf rund 804 US-Dollar, zwei Drittel unter dem Rekord vom Juni. Aufs Jahr hochgerechnet zahlen Anlegerinnen und Anleger nicht einmal vier US-Dollar für jeden US-Dollar erwarteten Gewinn, bei Micron knapp fünf.
Die meisten Analysten bleiben bullish. Anlegerinnen und Anleger achteten zu sehr darauf, wie lange die NAND-Preise hoch blieben, meint Amit Daryanani von Evercore ISI. Er bestätigte sein Kursziel von 2.500 US-Dollar. Nach Börsenschluss am Donnerstag teilt SanDisk seine Aktien im Verhältnis acht zu eins. Micron legt voraussichtlich Mitte Dezember Zahlen vor und stellt 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und 38,15 US-Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht.
Fazit
Die niedrigen Bewertungen zeigen, dass die Börse den Abschwung bereits einpreist. Kippt der Markt, dürfte SanDisk seine Rekordgewinne schneller verlieren als die breiter aufgestellten Konkurrenten. Langfristige Lieferverträge und die Nachfrage aus Rechenzentren könnten den Rückgang abfedern.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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