Nike will bis Ende 2031 Umsatz um 5 Milliarden Dollar steigern
- Nike peilt bis 2031 fünf Milliarden Dollar Umsatzplus
- Marge soll bis 2031 auf 12 bis 14 Prozent steigen
- 23 Kernmärkte und Sport treiben Nikes Wachstum
BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Nike will in den kommenden Jahren mit einer neuen Strategie deutlich wachsen und profitabler werden. Bis Ende des Geschäftsjahres 2031 soll der Konzernumsatz um 5 Milliarden Dollar zulegen und die operative Marge auf 12 bis 14 Prozent steigen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) strebt der Konzern bis dahin einen Wert zwischen 3,00 und 3,50 Dollar an, wie er am Dienstag anlässlich einer Investorenveranstaltung mitteilte.
Vergleichsbasis ist dabei das Geschäftsjahr 2027, für das Nike noch einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen noch schnelleren Ergebnisrückgang prophezeit. Dieser dürfte in einer Marge von rund 6 Prozent und einem bereinigten Gewinn von 1,15 bis 1,35 Dollar je Aktie resultieren. Nikes Geschäftsjahre laufen jeweils bis Ende Mai.
Bis Ende 2031 aber sollen dann rund vier Milliarden Dollar des angestrebten zusätzlichen Umsatzes aus dem Bereich Performance Sports kommen, eine weitere Milliarde aus dem Geschäft mit Sportmode (Sportswear), hieß es weiter. Nike setzt dabei insbesondere auf die Sportarten Laufen, Fußball, Basketball sowie Fitness- und Krafttraining und Outdoorsport. Hinzu kommt das Sportswear-Geschäft einschließlich der Marken Nike Sportswear, Jordan und Converse. Zusammen mit einer stärkeren Ausrichtung auf 23 Kernmärkte sollen diese Bereiche bis zum Geschäftsjahr 2031 für mehr als 90 Prozent des geplanten Umsatzwachstums sorgen. Zugleich sollen rund 12 Milliarden Dollar in dem Zeitraum als Dividenden an Aktionäre fließen.
"Als führendes Unternehmen in einer wachsenden Branche für Sportschuhe und Sportbekleidung mit einem Volumen von 330 Milliarden US-Dollar waren unsere Chancen noch nie so groß wie heute", sagte Konzernchef Elliott Hill der Mitteilung zufolge. In den vergangenen zwei Jahren habe der Konzern sein Fundament gestärkt, die neue Mittelfriststrategie baue auf diesen Fortschritten auf - mit einem stärkeren Fokus, mehr Tempo und größerer Disziplin bei der Betreuung der Athleten und im weltweiten Wettbewerb.
Dabei baut die Strategie der kommenden Jahre auf drei Säulen auf. So will Nike mit Innovationen, neuen Produkten und einer stärkeren Ansprache der Sportler die Nachfrage ankurbeln. Auch will sich der Hersteller stärker lokal ausrichten und seine Abläufe beschleunigen, die Lieferketten flexibler gestalten und mithilfe von Daten, Technologie und Künstlicher Intelligenz effizienter arbeiten./tav/jsl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 35,55 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von -18,91 %/+80,21 % bedeutet.
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Hier ist der komplette Mitschnitt von gestern und was abends noch passiert ist.
https://stockanalysis.com/stocks/nke/transcripts/780743-investor-day-2026/?utm_source=chatgpt.com
CFO hat gestern für 2028 die negativen Ausblicke für Gewinn und Umsatz hervorgehoben. Nike erwartet für das Geschäftsjahr 2028 neben einem weiteren Umsatzrückgang auch eine niedrigere operative Marge und einen leicht sinkenden bereinigten Gewinn je Aktie.
FY2028 und FY2029CFO Dave Denton erwartet, dass niedrigere Umsätze die Fixkostenquote belasten. Steigende Materialkosten lassen sich derzeit nur begrenzt über höhere Preise auffangen. Einen genaueren Verlauf für FY2028 will er gegen Ende von FY2027 vorlegen. Ab FY2029 soll sich der operative Gewinn erholen und das EPS deutlich schneller wachsen als der Umsatz.
Zu Pace ergänzte er, Nike will weniger als 20 % der Bruttoeinsparungen reinvestieren. Rund die Hälfte der Einsparungen soll in der Bruttomarge ankommen, die andere Hälfte über niedrigere Gemeinkosten. In Dentons Brücke zur operativen Zielmarge bis FY2031 steuern Pace und bessere Vollpreisrealisierung samt weniger Rabatten jeweils rund 4 Prozentpunkte bei. Die bessere Auslastung der Fixkosten soll rund 1 Punkt bringen, steigende Produktkosten könnten bis zu 3 Punkte kosten.
China, Nike kalkuliert für FY2031 mit ungefähr demselben Umsatz wie in FY2027. Hill will langfristig wieder Marktanteile gewinnen, Denton setzt das für sein Margenziel aber nicht voraus. China-Chefin Cathy Sparks will den Onlinevertrieb bis Januar stärker auf offizielle Nike-Flagship-Angebote konzentrieren. Bis Ende FY2027 sollen drei neue Ladenkonzepte für Running, Jordan und Basketball starten.
Nordamerika soll laut Elliott Hill den größten absoluten Umsatzbeitrag zum Wachstum liefern. Für große Handelspartner und Laufsport-Fachhändler hat Nike eigene Teams eingerichtet. Mit den großen Partnern arbeitet Nike an Dreijahresplänen und stimmt die Umsetzung quartalsweise ab. Der Outdoor-Fachhandel soll weiter ausgebaut werden.
Also fassen wir zusammen. 2027 ist nicht das Übergangsjahr, wo alle Kosten und Belastungen anfallen und danach gehts aufwärts. Das neue Zieljahr ist FY2031 das Mitte 2030 startet. Einzelne Quartals-Verluste sollen bis ins FY2029 möglich sein, wobei das FY2029 selbst aber bereits insgesamt Wacshtum erzeugen soll - so die Hoffnungen. Ab 2030/2031 will man dann kräftig wachsen, über dem Markt. 2028 wird nun offensichtlichg nochmal ein hartes Jahr aus sicht der Margen und Umsätze Gewinne.
Neuigkeiten vom Investoren- Tag:
1. Neue Unternehmensstrategie "Full Stride Ahead"
- CEO Elliott Hill stellte die neue Wachstumsstrategie vor.
- Fokus auf die Kernsportarten Running, Training, Fußball, Basketball und Outdoor sowie das Sportswear-Geschäft.
- Konzentration auf 23 Schlüsselmärkte, die bis 2031 über 90 % des Wachstums liefern sollen. https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-inc-announces-full-stride-ahead-strategy-and-2031-financial-framework-at-investor-day
- rund 5 Mrd. USD zusätzlichen Umsatz bis 2031,
- eine operative Marge von 12 bis 14 %,
- ein bereinigtes EPS von 3,00 bis 3,50 USD. https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-inc-announces-full-stride-ahead-strategy-and-2031-financial-framework-at-investor-day
- Nike erwartet rund 12 Mrd. USD an kumulierten Ausschüttungen (vor allem Dividenden) zwischen 2027 und 2031. https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-inc-announces-full-stride-ahead-strategy-and-2031-financial-framework-at-investor-day
- Das Unternehmen hat die bereits bekannte Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und nicht gesenkt. https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-inc-announces-full-stride-ahead-strategy-and-2031-financial-framework-at-investor-day
- Nike präsentierte die nächste Innovationsgeneration in den Bereichen Running, Performance Sports und Sportswear. https://investors.nike.com/, https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-inc-announces-full-stride-ahead-strategy-and-2031-financial-framework-at-investor-day
Ich spekuliere darauf, dass die Aktie seitwärts mit einem leichten Aufwärtstrend Fahrt aufnimmt. Bin mit einer kleinen Position investiert, seit 14 Tagen circa.