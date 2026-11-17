Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Umsatz um fast 5 Prozent auf 116,8 Mio. Euro gesteigert und dabei besonders von dem dynamischen Erlöswachstum im Q3 profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im dritten Quartal 2026 um fast 14 Prozent auf 41,1 Mio. Euro gestiegen. Der Umsatzzuwachs im Halbjahr habe dagegen lediglich knapp über dem Vorjahresniveau gelegen. Die positive Entwicklung sei insbesondere auf die gestiegene Auslastung im Geschäftsbereich MS XTEC zurückzuführen, der seit Beginn des dritten Quartals wieder auf einem hohen Niveau arbeite. Nach Unternehmensangaben habe das Abrufvolumen wesentlicher Kunden zum Ende September 2026 über den internen Planungen gelegen. Neben dem deutschen Produktionsstandort Trossingen dürfe zudem der fortschreitende Produktionshochlauf am US-Standort Charlotte zum Umsatzwachstum beigetragen haben. Die positive Umsatzentwicklung spiegele sich außerdem in einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage wider. So sei das EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 um 61,1 Prozent auf 8,7 Mio. Euro geklettert, was einer EBITDA-Marge von 7,4 Prozent (9M 2025: 4,9 Prozent) entspreche. Mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Demnach werde ein Konzernumsatz von rund 155 Mio. Euro erwartet, während das EBITDA deutlich über dem Vorjahresniveau liegen solle. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,60 Euro und erneuern weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2026, 16:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 17.11.2026 um 11:01 Uhr fertiggestellt und am 17.11.2026 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=a2656192e53935a50779463acb0e8eb2

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die MS Industrie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 1,320EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 2,60 EUR

