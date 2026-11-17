🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um positiv aufgenommene Q3-Zahlen und den bestätigten Ausblick von Eckert & Ziegler. Hohe Margen und die starke Marktstellung werden als Gründe für Bewertungsspielraum genannt. Das Chartbild wird positiv eingeschätzt. Thema sind zudem Kaufempfehlungen von NuWays mit 21,50 Euro Kursziel und Berenberg mit erhöhtem Ziel von 24 Euro. Gegenüber bezahlten Analysen gibt es Vorbehalte.