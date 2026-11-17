Die größten Gewinner und Verlierer im TecDAX am 17.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,59 %
Performance 1M: +3,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,50 %
Performance 1M: +5,64 %
Tagesperformance: -3,84 %
Performance 1M: -7,12 %
Tagesperformance: -3,52 %
Performance 1M: -15,05 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: +16,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: -13,59 %
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: -9,37 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: -29,02 %
Tagesperformance: +2,48 %
Performance 1M: -1,50 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -18,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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