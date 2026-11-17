Kursausreißer im DAX: Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026
Top & Flop
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die möglichen Folgen des Datenlecks. Einige sehen wegen Bewertung, Kennzahlen und Dividende begrenztes Abwärtspotenzial um 26 Euro und halten 36 Euro für erreichbar; andere verweisen auf die langfristige Underperformance gegenüber dem DAX sowie Risiken durch mögliche Strafen oder Kapitalerhöhungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 2
Performance 1M: +3,14 %
Performance 1M: +3,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Wachstumsperspektiven durch KI-Agenten, die auf eigener Software, Branchenwissen und Kundendaten aufbauen. Ob daraus der erhoffte Wachstumsschub entsteht, muss sich noch zeigen. Als Cloud-Referenzkunde wechselt AstraZeneca zu SAP; Auftragswert und Zeitplan sind jedoch unbekannt, sodass der finanzielle Effekt offenbleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: +13,77 %
Performance 1M: +13,77 %
RWE
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 4
Performance 1M: -1,09 %
Performance 1M: -1,09 %
Hochtief
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -1,19 %
Performance 1M: -1,19 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 52,63%
|PUT: 47,37%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 5,26 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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