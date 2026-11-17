🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die möglichen Folgen des Datenlecks. Einige sehen wegen Bewertung, Kennzahlen und Dividende begrenztes Abwärtspotenzial um 26 Euro und halten 36 Euro für erreichbar; andere verweisen auf die langfristige Underperformance gegenüber dem DAX sowie Risiken durch mögliche Strafen oder Kapitalerhöhungen.