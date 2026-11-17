Weitere Verluste vor Nvidia-Zahlen
ROUNDUP/Aktien New York
- US-Börsen geben vor Nvidias Zahlen erneut nach
- Anleger prüfen bei Nvidia Wachstum, Margen und China
- Chipaktien uneinheitlich, Disney legt deutlich zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den nach Börsenschluss erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag erst einmal weiter nachgegeben. Anders als zuletzt hielten sich die Verluste aber in Grenzen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,76 Prozent auf 51.216 Punkte. Er hatte sich zuletzt besser als die anderen Indizes gehalten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,45 Prozent auf 7.383 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um ebenfalls 0,45 Prozent auf 27.075 Punkte, womit er sich nicht von seiner jüngsten Talfahrt erholen konnte.
Den Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia dürften die Anleger nach dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang sehr genau in Augenschein nehmen, schrieb Martktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank Swissquote. Auf dem Prüfstand stünden neben Wachstum und Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen. Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Exportkontrollen angekündigt.
Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Quartalsbericht aus. Dies werde den Markt jedoch nicht unbedingt stützen. Jefferies-Analyst Mohit Kumar befürchtet nicht, dass das Thema Künstliche Intelligenz an Schwung verliert. "Insgesamt sehen wir den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit für eine Reihe von Titeln, deren Bewertungen mittlerweile attraktiv erscheinen."
Insbesondere im gebeutelten Halbleitersektor folgten die Anleger Kumars Argumentation: Die Titel des Zulieferers Arm Holdings erholten sich als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um 4,3 Prozent und die des Chipherstellers Microchip Technology um 3,2 Prozent. Bei Analog Devices und Lumentum Holdings standen ebenfalls klare Kursgewinne zu Buche.
Mit Micron und Intel gab es aber auch Branchentitel, für die es um weitere 2,7 beziehungsweise 0,9 Prozent bergab ging. Letztere litten darunter, dass Nvidia laut einer Pflichtmitteilung seine Beteiligung an dem Branchenkollegen reduziert hat. Die Nvidia-Aktien selbst verloren weitere 1,2 Prozent.
Abseits der Tech-Branche standen einige Nachzügler der auslaufenden Berichtssaison im Fokus. Walt Disney führte mit einem Kursanstieg von 2,4 Prozent die Gewinnerliste im Dow an. Der Unterhaltungsriese rechnet zwar im neuen Geschäftsjahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet. Er übertraf aber auch mit den meisten Geschäftskennziffern für das abgelaufene Quartal die Prognosen.
Dagegen sanken die Aktien von Home Depot um 0,9 Prozent. Die Baumarktkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal stärker als erwartet, war aber laut Analysten weniger profitabel als angenommen. Derweil wird Konzernchef Ted Decker von Richard McPhail abgelöst.
Die Papiere von State Street verloren 0,9 Prozent, obwohl das Finanzhaus eine Absichtserklärung über einen Ausbau der Zusammenarbeit mit der Bankengruppe Emirates NBD unterzeichnet hat./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 357,3 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,29 %/+79,11 % bedeutet.
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Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot
Aktuell habe ich das gleiche Problem wie @1435905 - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.
Hallo Timburg und Mitstreiter,
Hallo zusammen,