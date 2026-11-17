Hallo zusammen,





dann will ich doch auch mal wieder hier etwas beitragen. Und die angenehme Ruhe etwas unterbrechen. Wir waren Anfang des Monats für paar Tage (wieder) in Rumänien. Diesmal aber kein Urlaub sondern ein Todesfall. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gif Und da meine Frau die einzige Verwandte ist mussten wir in den Westkarpaten so einiges erledigen. Zum Glück haben wir einen guten Nachbarn (der größte Unternehmer aus der Gegend) welcher uns viel geholfen hat. Ansonsten hätte das nicht 3-4 Tage sondern mindestens 3-4 Wochen gedauert.





Somit hab ich die Ereignisse der letzten Woche (Midterms) nur nebenbei aus der Ferne verfolgt. Aber in Summe ist die Tendenz weiterhin auf Long ausgerichtet; glücklich die welche nicht hektisch versuchen, diese doch recht starken Ausschläge zum Traden zu nutzen. Die letzten 14 Jahre bei mir war es nicht verkehrt, Sitzfleisch zu haben und den Trend voll mitzunehmen.





Was aber natürlich nicht bedeutet dass ein Langfristinvestor nie tätig werden muss:





Bei Orca Energy hätte ich natürlich gleich nach der Sonderdividende verkaufen sollen. Aber ich dachte mir eventuell gibt es vor Delisting nochmal eine fette Auszahlung - hatte da die Klage nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis . Na gut, hab den Rest verkauft und inkl. Dividenden bleibt es doch bei ca. 50% Gewinn. Thema abgehakt.





Ganz anders schaut die Situation bei GQG aus. Ich kann mich nicht erinnern dass einer meiner Werte innerhalb von nicht mal einem Jahr um 50-60% gefallen ist. Hab auch vor paar Tagen die Reißleine gezogen; inkl. Dividenden und Steuererstattung bleibt es bei ca. 400€ Miese. Schade, aber ich glaub ich werd das überleben. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Vielleicht haben wir gerade den Tiefpunkt erreicht; ist aber nicht mein Ding ständig zu verbilligen und beten dass es gut geht.





Auch bei Allwyn wäre mir die Geduld fast ausgegangen. Die Position ist ja auch nur noch am fallen.....Aber da ich schon vor Jahren bei um die 12€ eingestiegen bin, bei 18 einen guten Teil verkauft hab und auch die Dividenden stetig gesprudelt sind, gib ich denen noch eine Chance. Mal schaun.





Interessant war auch der Kursverlauf von Japan Tobacco. Auch die sind schon ewig im Depot und der Kurssprung der letzten Monate hat mich etwas verwundert. Dass die in Russland aktiv sind wusste ich zwar; aber nicht dass 25% vom Gewinn dort generiert wird. Nun, die Aktie ist ja auch in etwas um diese 25% gefallen, also schau ich mir die weitere Entwicklung an und hoffe, dass das gröbste verarbeitet ist.





Da ich ja vor paar Wochen schon einen Teilverkauf bei Zwack Unicum tätigte, war jetzt doch etwas Geld in der Kasse. Das hab ich dazu genützt meine Erstposition Main Street, gekauft bei ca. 45€, jetzt bei 50€ zu verdoppeln. Und dann hab ich heute noch einen spontanen Kauf bei Chagee WKN A415NW versucht. Chinesische Teehauskette, erst seit 2025 an der Börse, schuldenfrei und mit regulärer netter DR von ca. 6%. Anlass meines Kaufs war die heutige Ankündigung, dass im Dezember eine Sonderdividende von ca. 13% gezahlt wird. Ihr kennt ja alle mein Dilemma mit meiner Dezember-Statistik - somit kann ich die etwas aufbessern. Wobei die Vierstelligkeit alleine damit noch nicht save ist. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif Aber vielleicht kommt mir ja noch eine Idee.





@LRS

schön wieder von Dir zu hören. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Läuft ja anscheinend mehr als gut bei Dir; Glückwunsch. Bin ja selber auch nicht mehr so hyperaktiv hier bei WO, aber Leute wie Du, Provinzler, Bastian usw. zeigen recht deutlich, dass man auch nur mit sporadischen Postings trotzdem gut an der Börse fahren kann. Hab manchmal den Eindruck dass die User welche hier nonstop von 5 bis 23Uhr posten und das an sieben Tage die Woche, im Endeffekt auch nicht besser (oder evtl. sogar schlechter) performen als ihr. Wenn man sich täglich hunderte Artikel, Podcasts, Postings und YT-Videos reinzieht verliert man bestimmt den Blick fürs Große Ganze. Darum gilt auch für mich: manchmal ist weniger mehr. OK, dann Grüße und bis nächstes Jahr im Herbst!!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif





Zum Schluss noch eine ganz nette Geschichte: wie Ihr ja alle wisst hab ich eine schöne Betriebsrente von meinem alten Arbeitgeber. Eigentlich müsste ich jeden Tag eine Kerze für den lieben Heinz Kaeppel anzünden, welcher damals ein sehr sozial eingestellter Firmeninhaber war und diese Idee ins Leben gerufen hat. Als wir vor paar Jahren outsourced wurden (an einen Spediteur) wurde auch die Betriebsrente an die Allianz ausgelagert. Eigentlich wurde uns gesagt dass der Betrag jedes Jahr um 0,5% steigen soll (und wer liest da auch 10-15 Seiten Kleingedrucktes im Vertrag)?? Vor 2 Wochen dann die große Überraschung: ab 30.11. wird die Garantierente wie üblich ausbezahlt, aber zusätzlich auch eine Gewinnbeteiligung von ca. 50% auf diesen Betrag. Bin fast vom Stuhl gefallen....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Aber immerhin bin ich jetzt um eine Erkenntnis reicher: ich hab da einen tollen Hedge gegen steigende Zinsen, also egal wie es läuft kann ich entspannt bleiben. btw, die Gewinnbeteiligung läuft jetzt erstmal ein Jahr, danach wird natürlich neu kalkuliert. Fazit: läuft in Augsburg. 👍





Schönen Tag allerseits

Timburg