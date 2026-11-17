🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Wachstumsperspektiven durch KI-Agenten, die auf eigener Software, Branchenwissen und Kundendaten aufbauen. Ob daraus der erhoffte Wachstumsschub entsteht, muss sich noch zeigen. Als Cloud-Referenzkunde wechselt AstraZeneca zu SAP; Auftragswert und Zeitplan sind jedoch unbekannt, sodass der finanzielle Effekt offenbleibt.