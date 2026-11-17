Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026
Top & Flop
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Wachstumsperspektiven durch KI-Agenten, die auf eigener Software, Branchenwissen und Kundendaten aufbauen. Ob daraus der erhoffte Wachstumsschub entsteht, muss sich noch zeigen. Als Cloud-Referenzkunde wechselt AstraZeneca zu SAP; Auftragswert und Zeitplan sind jedoch unbekannt, sodass der finanzielle Effekt offenbleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 2
Performance 1M: +7,96 %
Performance 1M: +7,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die möglichen Folgen des Datenlecks. Einige sehen wegen Bewertung, Kennzahlen und Dividende begrenztes Abwärtspotenzial um 26 Euro und halten 36 Euro für erreichbar; andere verweisen auf die langfristige Underperformance gegenüber dem DAX sowie Risiken durch mögliche Strafen oder Kapitalerhöhungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Hermes
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 3
Performance 1M: -2,44 %
Performance 1M: -2,44 %
ASML Holding
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 4
Performance 1M: -12,10 %
Performance 1M: -12,10 %
Nokia
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 5
Performance 1M: -14,94 %
Performance 1M: -14,94 %
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