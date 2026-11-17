Clorox: Diese Aktie kann mehr als sauber!
Börse, Baby!
Saubere 4,7 Prozent Dividendenrendite trotz jüngstem Kurssprung – und immer noch unter historischer Bewertung? Das ist die Dividendenaktie Clorox.
- Clorox legt nach starken Quartalszahlen kräftig zu
- Umsatz und bereinigter Gewinn steigen deutlich
- 4,7 Prozent Dividendenrendite trotz Kurssprung
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Clorox ist eine saubere Sache: Denn der freie Fall der Aktie seit 2025 scheint gestoppt. Die Anteilsscheine des Unternehmens von Glad-Müllbeuteln, Brita-Wasserfiltern, Kingsford-Grillkohle, Hidden-Valley-Saucen, Fresh-Step-Katzenstreu und Burt's-Bees-Körperpflegeprodukten hatten sich bis dahin beinahe halbiert.
Das Konsumgüterunternehmen veröffentlichte am 02. November aber starke Quartalszahlen. Die Aktie ging in den Rallye-Modus über und stieg alleine in den vergangenen Wochen um rund 30 Prozent.
Der Nettoumsatz von Clorox stieg um 33 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme von GOJO hatte dabei einen Einfluss von rund 15 Prozentpunkten. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 114 Prozent auf 1,39 US-Dollar gegenüber 0,65 US-Dollar im Vorjahresquartal.
Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) stieg um 82 Prozent auf 1,55 US-Dollar gegenüber 0,85 US-Dollar im Vorjahresquartal. Hauptgründe hierfür waren, so das Unternehmen, höhere Nettoumsätze, Kosteneinsparungen und ein niedrigerer Steuersatz, die teilweise durch höhere Rohstoffkosten sowie gestiegene Produktions- und Logistikkosten wieder aufgewogen wurden.
Besonders beim Ergebnis des Cashflows zeichnet sich der Turnaround ab. Der bisherige Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 143 Millionen US-Dollar (im Vorjahreszeitraum waren es 93 Millionen US-Dollar), das entspricht einem Anstieg von 54 Prozent.
Im neuen Dividendenradar von Börse, Baby! nehmen wir uns den 113 Jahre alten US-Konsumgüter-Riesen Clorox vor und klären, warum die Aktie trotz starker Zahlen ein Schnäppchen sein könnte – und was hinter der bevorstehenden Krönung zum Dividendenkönig steckt.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Clorox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 98,70EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.
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