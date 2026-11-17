Das Konsumgüterunternehmen veröffentlichte am 02. November aber starke Quartalszahlen . Die Aktie ging in den Rallye-Modus über und stieg alleine in den vergangenen Wochen um rund 30 Prozent.

Clorox ist eine saubere Sache: Denn der freie Fall der Aktie seit 2025 scheint gestoppt. Die Anteilsscheine des Unternehmens von Glad-Müllbeuteln, Brita-Wasserfiltern, Kingsford-Grillkohle, Hidden-Valley-Saucen, Fresh-Step-Katzenstreu und Burt's-Bees-Körperpflegeprodukten hatten sich bis dahin beinahe halbiert.

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Der Nettoumsatz von Clorox stieg um 33 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme von GOJO hatte dabei einen Einfluss von rund 15 Prozentpunkten. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 114 Prozent auf 1,39 US-Dollar gegenüber 0,65 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) stieg um 82 Prozent auf 1,55 US-Dollar gegenüber 0,85 US-Dollar im Vorjahresquartal. Hauptgründe hierfür waren, so das Unternehmen, höhere Nettoumsätze, Kosteneinsparungen und ein niedrigerer Steuersatz, die teilweise durch höhere Rohstoffkosten sowie gestiegene Produktions- und Logistikkosten wieder aufgewogen wurden.

Besonders beim Ergebnis des Cashflows zeichnet sich der Turnaround ab. Der bisherige Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 143 Millionen US-Dollar (im Vorjahreszeitraum waren es 93 Millionen US-Dollar), das entspricht einem Anstieg von 54 Prozent.

Im neuen Dividendenradar von Börse, Baby! nehmen wir uns den 113 Jahre alten US-Konsumgüter-Riesen Clorox vor und klären, warum die Aktie trotz starker Zahlen ein Schnäppchen sein könnte – und was hinter der bevorstehenden Krönung zum Dividendenkönig steckt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Clorox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 98,70EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 103,64 $ , was einem Rückgang von -4,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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