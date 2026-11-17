Warum das große Geld gerade einen Bogen um Bitcoin macht
Krypto-Wale verkaufen
Hohe Zinsen und Milliardenabflüsse setzen der Kryptowährung zu, große Halter verkaufen. Die DZ Bank nennt die Marke, an der sich jetzt alles entscheidet.
- Hohe Zinsen und Fondsabflüsse belasten Bitcoin
- Die DZ Bank sieht 60.000 Dollar als Schlüsselmarke
- Große Halter verkaufen, weitere Verkäufe drohen
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Bitcoin rutscht wieder in Richtung Jahrestief. Am Dienstagnachmittag kostete die Kryptowährung rund 65.100 US-Dollar, seit Jahresbeginn hat sie gut ein Viertel verloren.
Das Tief des Jahres liegt bei 57.740 US-Dollar aus dem Juni. Jonathan Osswald von der DZ Bank sieht hinter der Schwäche vor allem einen härteren Kampf um das Geld der Anlegerinnen und Anleger. Entscheidend sei nun die Region um 60.000 US-Dollar.
Den stärksten Gegenwind liefern die Zinsen. Weil die Inflation in den USA hartnäckig bleibt, rechnen Händler laut CME FedWatch zu 93,5 Prozent mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren mit 5,15 Prozent, Bitcoin wirft keine Zinsen ab. Je länger die Renditen hoch blieben, desto härter werde der Wettbewerb ums Kapital, schreibt Osswald. Zudem buhlen große Börsengänge um Mittel. Schon vor dem Rekorddebüt von SpaceX im Juni flossen Gelder aus Bitcoin-Fonds ab.
Fonds verlieren Milliarden
Diese Zurückhaltung prägt auch jetzt das Bild. Aus den US-amerikanischen Bitcoin-Fonds flossen laut The Block in den vergangenen zwei Wochen netto 2,35 Milliarden US-Dollar ab. Damit fehle ein wichtiger Käufer, warnt Osswald. Am Terminmarkt verschärften Zwangsverkäufe von Spekulanten auf steigende Kurse den Rutsch. Laut CoinGlass wurden allein am 13. November Positionen über 1,47 Milliarden US-Dollar aufgelöst.
Große Halter werden zu Verkäufern
Auch Unternehmen mit großen Bitcoin-Beständen geraten unter Druck. Zum 30. November streicht der Indexanbieter MSCI die Aktien von Strategy und Metaplanet aus seinen Indizes. Erschwert das die Kapitalaufnahme, könnte Strategy als Käufer ausfallen. Im Juli verkaufte der Konzern bereits 3.588 Bitcoin für rund 216 Millionen US-Dollar, um Dividenden zu finanzieren. Der Bitcoin-Schürfer MARA Holdings trennte sich binnen sechs Wochen von 13.597 Bitcoin für rund 1,1 Milliarden US-Dollar.
Fazit
Bitcoin kämpft gegen ein Umfeld, das sichere Anlagen belohnt. Solange die Renditen hoch bleiben und die Fonds Geld verlieren, fehlt der Rückenwind. Die Handelsfirma Wintermute hält laut Cryptoticker sogar einen Rückfall in Richtung 50.000 US-Dollar für möglich. Hält dagegen die Marke von 60.000 US-Dollar und kehren die Käufer in die Fonds zurück, könnte sich der Kurs fangen. Weitere Verkäufe großer Halter bleiben das größte Risiko.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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