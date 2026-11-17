BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission hat ein neues Medikament zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zugelassen. Das Mittel Daraxonrasib (Handelsname Rasonque) verspricht keine Heilung, soll aber das Überleben im Vergleich zu einer Chemotherapie verlängern. Das Medikament kann bei erwachsenen Patienten, die vorher mindestens eine Behandlung erhalten haben, angewendet werden, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte die Zulassung im Oktober empfohlen. Das Krebsmedikament wird von dem US-amerikanischen Biotechnologie-Unternehmen Revolution Medicines hergestellt.

Das neue Medikament soll das Wachstum von Tumorzellen bremsen. Es wirkt im Eiweiß der Zellen, das bei rund 90 Prozent der Fälle von Bauchspeicheldrüsenkrebs verändert ist und dafür sorgt, dass Krebszellen sich unkontrolliert vermehren. In einer Studie mit 500 Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde untersucht, wie sich das Mittel im Vergleich zu einer Chemotherapie auf die Überlebenszeit auswirkt. Patienten, die Daraxonrasib erhielten, lebten im Mittel noch 12,4 Monate. Die Patienten, die mit Chemotherapie behandelt wurden, 6,7 Monate.

Bauchspeicheldrüsenkrebs verursacht lange keine oder nur unspezifische Beschwerden wie Gewichtsverlust oder Schmerzen im Oberbauch oder Rücken. Der Tumor wird deshalb oft spät entdeckt, häufig erst, wenn er bereits gestreut hat. Deshalb ist diese Krebsart für die meisten Erkrankten in kurzer Zeit tödlich. Nur etwa jeder Zehnte lebt fünf Jahre nach der Diagnose noch, so die Krebsregisterdaten des RKI. Die Erkrankung tritt meist im Alter von über 70 auf./lux/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Revolution Medicines Aktie Die Revolution Medicines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 148,7 auf Tradegate BSX (17. November 2026, 16:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Revolution Medicines Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.



