"Deutschland wird weiterhin seinen gerechten Anteil zur internationalen Klimafinanzierung beitragen", sagte Schneider. Im Jahr 2025 habe man rund 11 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, fügte er hinzu.

ANTALYA (dpa-AFX) - Deutschland ruft trotz eigener schrumpfender Mittel andere Länder auf, mehr Geld für den Kampf gegen die Erderwärmung und den Umgang mit ihren Folgen in ärmeren Ländern zur Verfügung zu stellen. "Wir erwarten von starken Schwellenländern, Solidarität zu zeigen und mehr beizutragen", sagte Umweltminister Carsten Schneider (SPD) auf der Klimakonferenz. Konkrete Länder nannte er nicht. In der Vergangenheit hatte Deutschland aber bereits unter anderem von China sowie den reichen Golfstaaten mehr Beteiligung gefordert.

Private Mittel mitgezählt - aber weniger Staatsgeld



Bei der genannten Summe sind allerdings mobilisierte Kredite und Privatinvestitionen mitgezählt, die nach Angaben des Umweltministeriums 6,1 Milliarden Euro ausmachten.

Staatsgeld hingegen floss im vergangenen Jahr hingegen weniger: So stellte die Bundesregierung 2025 nach eigenen Angaben aus Haushaltsmitteln 4,7 Milliarden Euro für die internationale Klimafinanzierung zur Verfügung, deutlich weniger als im Jahr zuvor mit 6,1 Milliarden Euro. Das Ziel von jährlich mindestens 6 Milliarden Euro hat die Bundesregierung damit verfehlt.

Mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft vorgenommen, dass Industrieländer ärmere Staaten beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Bis 2025 sollten jährlich mindestens 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung fließen.

Kritik an "harter Linie" der EU



Finanzexperte Jan Kowalzig von der Organisation Oxfam kritisiert: "In seiner Rede hätte der Minister eigentlich eingestehen müssen, dass die deutschen Haushaltsmittel zur Unterstützung einkommensschwacher Länder bei Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel in den kommenden Jahren weiter sinken sollen."

Kowalzig sieht einen Erfolg auf der Klimakonferenz auch dadurch gefährdet, dass die EU sich bislang weigert, konkrete neue finanzielle Zusagen zu machen. "Die bisher harte Linie der Europäischen Union dazu steht einem erfolgreichen Abschluss der COP31 noch diametral entgegen." Die Position der EU sorgt für Widerstand vor allem bei vielen afrikanischen Ländern, die Verhandlungen gestalten sich schwierig./swe/DP/jha



