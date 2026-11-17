ADEN (dpa-AFX) - Internationale Handelsschiffe müssen bei einer Durchfahrt der Meerenge Bab al-Mandab nach Darstellung der Huthi-Miliz keine Gefahren fürchten. "Wir versichern der Welt, dass die Meerenge Bab al-Mandab sicherer geworden ist nach dem Sieg über den saudischen Feind und dem Abzug seiner Truppen", teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Er bezog sich dabei auf den jüngsten Huthi-Vormarsch an Jemens Westküste, mit dem die Rebellen noch größere Kontrolle über den wichtigen Seeweg bekommen haben.

Seit Monaten besteht Sorge, dass mit dem Bab al-Mandab durch Huthi-Angriffe das nächste Nadelöhr im weltweiten Schiffsverkehr faktisch geschlossen werden könnte - nach der Straße von Hormus, die zum zentralen Streitpunkt im Krieg der USA mit dem Iran geworden ist. Die Huthi hatten zuvor signalisiert, dass ihre im Juli angekündigte "Blockade" nur für saudische Schiffe gelten würde. Seitdem haben sie vereinzelt Angriffe auf Schiffe in der Region für sich beansprucht. Größere Angriffswellen auf Schiffe wie 2023 und 2024 gab es seit dem Sommer aber nicht.