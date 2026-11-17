BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann wünscht sich vom Treffen der Koalitionsspitzen von Union und SPD "Geschlossenheit und Planungssicherheit für die Bevölkerung". Das höre sich trivial an, aber darum gehe es, sagte der CDU-Politiker in Berlin auf eine entsprechende Nachfrage.

Es gehe nicht um Streit, sondern um Perspektiven und Vorschläge, das Leben der Menschen besser zu machen, sagte Linnemann, der in seiner früheren Funktion als CDU-Generalsekretär auch Mitglied im Koalitionsausschuss war.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollten am Abend unter anderem über eine Finanzierung für die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) in Aussicht gestellte Senkung der Stromsteuer für alle zum neuen Jahr suchen. Mehrere Anläufe dafür waren bisher vergeblich geblieben./sam/DP/jha



