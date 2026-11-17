Ich war in der Schule wahrlich kein Musterschüler, aber habe mich denke ich trotzdem ganz gut geschlagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif - moderater Aufwand und passabler Abschluss. Das scheint ggf. nicht bei allen funktioniert zu haben und da frage ich mich dann schon, was die Kerlchen dazu bewegt, ständig diesen Stuss abzusondern. Ist es wirklich der Intelekt, der Neid oder die völlige Planlosigkeit. Ich hätte schon gerne eine Erklärung und ggf. könnte man ja medizinischen Personal einschalten... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif





Schaue ich mir jdf. den Mehrjahreschart an, verstehe ich die - nett ausgedrückt - "Aufgeregtheit" nicht:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11978/board/20261112083843-oip1.jpg





Es ging steil hoch, um dann ebf steil zu sinken. Das alles jedoch auf einem extrem hohen Niveau. Ich stelle mir auch manchmal die Frage, ob die Leuchten nicht kapieren, wenn es mit Gold jetzt derart kometenhaft weiter hoch gegangen wäre in Richtung Fünfstelligkeit, was das für das Finanzsystem bzw deren Leben bedeutet hätte. Okay, es war keiner zu Zeiten der Weimarer Republik dabei. Von Erzählungen her, war es mit Sicherheit keine schöne Zeit und auch die WWK 100 Jahre zurück war wohl für die Meisten extrem bitter mit viel Leid und Elend. Das wünscht man sich mit Sicherheit nicht und um hier den Threadkevin nicht zu überfordern, verbildliche ich das Ganze mal noch, was dies mit Gold zu tun hat:





Bild: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/images/b/b0/Goldmark_Papiermark.jpg





Andere hingegen argumentieren ja, wie toll das System ist. Zumindest musste ich die letzten Auszüge, die ich von der Person lesen konnte, so deuten. Alle die mit dem System ihre Probleme haben, warnen und sich absichern (ja, mit physischen Edelmetallen) sind neidsich oder können Nix - so in etwa war der Tenor. Alles wächst in den Himmel und der geschaffene Wohlstand bleibt auf immer. Ja genau, genau das lehrt uns die Geschichte ja, ne?





Gerade der Forenkevin könnte mal in sich gehen und sich mal hinterfragen, ob der tägliche Gib-ihm-Stuss denn so sein muss! Das ist per se ein Aktienboard, da muss man doch einen kleinen Funken Bildung und nachvollziehbare Argumentation erwarten dürfen oder? Von Kritik und verschiedenen Ansichten lebt das Gnaze ja, aber doch bitte nicht so primitiv oder? Mal ganz ehrlich Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif