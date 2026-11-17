Euro wenig verändert bei 1,10 US-Dollar
Devisen
- Euro stabilisiert sich nach Verlusten bei 1,10 Dollar
- US-Daten geben dem Dollar nur kurzzeitig Auftrieb
- ZEW-Daten steigen, doch der Euro profitiert nicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach den jüngsten Kursverlusten bei 1,10 US-Dollar stabilisiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1007 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0989 (Montag: 1,1014) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9100 (0,9079) Euro.
Dem Markt fehlte eine klare Richtung. Die im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze stützten den US-Dollar nur vorübergehend. Schließlich ist die Industrieproduktion im Oktober unerwartet gefallen. Kurzzeitig war der Euro bis auf 1,0968 Dollar gesunken. Dies war der niedrigste Stand seit April 2025.
Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland stützten den Euro nicht. Die Einschätzung von Finanzexperten und Analysten zur Konjunktur in Deutschland hat sich stärker als erwartet verbessert. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen auf den höchsten Stand seit Februar. "Mit Blick nach vorn bleiben die Aussichten günstig", kommentierte Volkswirtin Felicitas Henze von der Deutschen Bank. Die zuletzt soliden Auftragseingänge und gut gefüllten Auftragsbücher sprächen für eine weitere Erholung der Industrieproduktion. "Zugleich dürfte der Fiskalimpuls zunehmend in der Realwirtschaft ankommen und die Investitionstätigkeit stützen", schrieb Henze.
Zuletzt war der Euro noch deutlich gesunken. Durch eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten und Aussagen aus den Reihen der Notenbank Fed waren jüngst Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA verstärkt worden, was dem Dollar Auftrieb bescherte und den Euro im Gegenzug unter Druck setzte.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83305 (0,83450) britische Pfund, 175,05 (175,78) japanische Yen und 0,9233 (0,9244) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.887 Dollar. Das waren rund 30 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
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Hallo du Jammerlappen, noch nicht so lange dabei im Haifischbecken? Ein Crash um über 30 Prozent zeigt vor allem, wie viel spekulatives Kapital zuvor in den Markt geströmt war und nun wieder herausgespült wird. Langfristige physische Käufer und Notenbanken agieren völlig anders als kurzfristige Terminmarkt-Händler. Mehr braucht man nicht zu wissen.
Ich war in der Schule wahrlich kein Musterschüler, aber habe mich denke ich trotzdem ganz gut geschlagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif - moderater Aufwand und passabler Abschluss. Das scheint ggf. nicht bei allen funktioniert zu haben und da frage ich mich dann schon, was die Kerlchen dazu bewegt, ständig diesen Stuss abzusondern. Ist es wirklich der Intelekt, der Neid oder die völlige Planlosigkeit. Ich hätte schon gerne eine Erklärung und ggf. könnte man ja medizinischen Personal einschalten... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif