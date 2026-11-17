Steigende Ölpreise haben den lateinamerikanischen Aktienmärkten am Dienstag Auftrieb gegeben. Besonders Brasilien profitierte von Kursgewinnen im Energiesektor. Der Leitindex Bovespa legte zwischenzeitlich um 1,1 Prozent auf rund 171.205 Punkte zu. Gleichzeitig bleiben die Sorgen um die Staatsfinanzen und die weitere Zinsentwicklung groß.

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Ölpreise treiben Energiewerte

Die Nordseesorte Brent verteuerte sich zeitweise um 1,4 Prozent auf rund 93,70 US-Dollar je Barrel. Hintergrund waren erneute Angriffe auf Öltanker im Nahen Osten und die Erwartung sinkender US-Rohöllagerbestände.

Allerdings begrenzten steigende Ölexporte aus dem Nahen Osten die Gewinne. Die Aussicht auf einen möglichen Angebotsüberschuss am Weltmarkt verhindert bislang einen stärkeren Preisanstieg.

Für brasilianische Ölkonzerne wie Petrobras sind höhere Rohölpreise grundsätzlich positiv, da sie die Erlöse aus der Förderung erhöhen können.

Morgan Stanley warnt vor fallenden Kursen

Trotz der aktuellen Erholung beurteilt Morgan Stanley den brasilianischen Aktienmarkt zunehmend skeptisch. Die US-Investmentbank stufte brasilianische Aktien von Neutral auf Untergewichten ab und erwartet für den Bovespa bis Ende 2027 einen Rückgang auf 160.000 Punkte.

Ein wichtiger Belastungsfaktor sind die öffentlichen Finanzen. Brasiliens Finanzminister Dario Durigan betonte am Dienstag, dass die Regierung ihre Primärausgaben überprüfen müsse. Eine einfache Lösung zur Sanierung der Staatsfinanzen gebe es nicht.

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Hinzu kommen die anhaltend hohen Zinsen. Analysten von Gramercy Funds Management warnen, dass der Energieschock und die restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank den Schwellenländern nur wenig Spielraum für Zinssenkungen lassen.

Chiles Zentralbank warnt vor Finanzrisiken

Während Brasilien zulegte, gab der chilenische Leitindex IPSA um rund 0,1 Prozent nach. Die Zentralbank des Landes warnte in ihrem neuen Finanzstabilitätsbericht vor einer abrupten Verschärfung der globalen Finanzierungsbedingungen.

Besonders gefährlich wären steigende Risikoprämien und höhere Finanzierungskosten für Unternehmen und Banken.

Insgesamt gewann der MSCI-Index für lateinamerikanische Aktien rund 0,7 Prozent. Der entsprechende Währungsindex gab dagegen leicht nach.

China baut Beziehungen zu Lateinamerika aus

Unterdessen rückten die Handelsbeziehungen zwischen China und Lateinamerika in den Mittelpunkt. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und Perus Präsidentin Keiko Fujimori trafen sich mit Chinas Staatschef Xi Jinping.

Mexiko strebt eine engere Zusammenarbeit unter anderem in Technologie, Landwirtschaft und Gesundheitswesen an. Peru setzt ebenfalls auf stärkere Wirtschaftsbeziehungen mit China und hofft auf Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen des Wetterphänomens El Niño.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/BRL wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 6,379BRL auf Forex (17. November 2026, 16:56 Uhr) gehandelt.

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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