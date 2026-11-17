Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Intuit Aktionäre einen Verlust von -0,81 % hinnehmen.

Während der US Tech 100 nahezu unverändert bleibt, gerät Intuit deutlich unter Druck. Auch die Wettbewerber Paychex und Block geben nach, allerdings weniger stark. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang bei Intuit gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuit Aktie damit um -1,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intuit um -48,18 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +0,03 % im Plus-Minus-Bereich. Intuit entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Intuit Aktie

Intuit entwickelt Finanzsoftware für Privatkunden und kleine Unternehmen: TurboTax (Steuern), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Finanzplattform) und Mailchimp (Marketing). In den USA zählt Intuit bei Steuer- und Buchhaltungssoftware zu den Marktführern. Wichtige Konkurrenten sind H&R Block, Xero und Sage. Mögliche Wettbewerbsvorteile: ein vernetztes Produktökosystem, große Datenbestände und KI-gestützte Automatisierung.

Es gibt 267 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,29 Mrd.EUR € wert.

Börsenstart USA - 17.11. - wO USA Ind. 30 schwach -0,42 %

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Paychex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Block (A) notiert im Minus, mit -4,24 %.

Die Aktie von Intuit erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -15,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei -11,27 %, über 10 Jahre bei 11,47 %.

Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,80 % 1 Monat +2,50 % 3 Monate -0,81 % 1 Jahr -48,13 %

Intuit Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 17.11.2026, 17:00 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Intuit Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Intuit Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.