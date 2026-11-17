Die bevorstehende Börseneinführung sorgt bei Anthropic für eine kontroverse Diskussion. Der Kurs der A-Aktie fällt heute um 12,28 Prozent auf 100,00 Euro. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den starken Abschlag ist nicht erkennbar.

Am 17. November 2026 überwiegen unter den auffälligen Aktien die Verlierer. Der wO USA Ind. 30 verliert 0,42 Prozent, der DAX gibt 0,40 Prozent und der TecDAX 0,17 Prozent nach. Der US Tech 100 liegt dagegen mit 0,03 Prozent knapp im Plus. Bei einzelnen Titeln fallen die Ausschläge erheblich stärker aus. Im Mittelpunkt stehen der bevorstehende Börsengang von Anthropic, ein Datenleck bei der Deutschen Bank und der Führungswechsel bei IONOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum stehen die Zeichnungsbedingungen und mögliche Zuteilungen im Mittelpunkt. Hoffnungen auf einen Kursanstieg zum Börsenstart treffen auf deutliche Skepsis angesichts des Rückgangs. Zudem bestehen Fragen zu den Handelsmöglichkeiten für deutsche Privatanleger. Das Zeichnungsende ist für den 18. November angekündigt.

Anthropic PBC Registered (A): 100,00€ (-12,28 %)

IonQ: Wochenverlust weitet sich deutlich aus

Bei IonQ verschärft sich der Abwärtstrend. Die Aktie des Anbieters ionenbasierter Quantencomputer verliert 7,72 Prozent auf 22,398 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 28,81 Prozent, seit Jahresbeginn 43,69 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht.

Die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum ist stark skeptisch geprägt. Kritische Stimmen bezweifeln die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Quantencomputing-Unternehmen und stellen deren Bewertung im Verhältnis zu den erwarteten Umsätzen infrage.

IonQ: 22,398€ (-7,72 %)

Evotec: Rückkaufabschluss stoppt den Kursrückgang nicht

Evotec meldet den Abschluss seines Aktienrückkaufprogramms. Dennoch verliert die Aktie des Wirkstoffforschers 7,44 Prozent auf 2,7140 Euro. Damit wächst das Wochenminus auf 11,54 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Gewinn von 9,16 Prozent, seit Jahresbeginn steht dagegen ein Verlust von 49,05 Prozent.

Im Forum überwiegt die Enttäuschung über die Kursreaktion. Diskutiert werden Leerverkäufer sowie die Chancen eines Produktionsauftrags im Zusammenhang mit Povetacicept. Dabei treffen Hoffnungen auf künftige Erlöse auf Zweifel wegen der noch offenen Zulassung. Mehrere Stimmen verlangen bestätigte operative Fortschritte.

Evotec: 2,7140€ (-7,44 %)

ServiceNow: Deutlicher Rückgang setzt sich fort

Der Monatsverlust von ServiceNow wächst auf 32,08 Prozent. Heute gibt die Aktie des Anbieters cloudbasierter Workflow- und IT-Service-Management-Software um 6,48 Prozent auf 84,71 Euro nach. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 34,84 Prozent. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser des heutigen Rückgangs liegen zunächst nicht vor.

ServiceNow: 84,71€ (-6,48 %)

Intuit: Tagesverlust trotz positivem Monatssaldo

Mit einem Abschlag von 5,67 Prozent auf 294,73 Euro zählt Intuit zu den auffälligen Verlierern. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es nicht. Der Finanzsoftwareanbieter liegt auf Monatssicht noch 2,50 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn verliert die Aktie jedoch 48,18 Prozent.

Intuit: 294,73€ (-5,67 %)

AppLovin: Rücksetzer nach kräftigem Monatsanstieg

Nach einem Monatsplus von 53,86 Prozent gibt AppLovin heute deutlich nach. Die A-Aktie verliert 5,43 Prozent auf 355,83 Euro. Seit Jahresbeginn bleibt ein Minus von 37,43 Prozent.

Bei dem Anbieter von Software für mobile Werbung steht auch eine Wertpapier-Sammelklage im Raum. Die Kanzlei Rosen verweist auf die Frist vom 16. November für betroffene Anleger. Ein eindeutiger Auslöser für die heutige Kursbewegung ist daraus nicht abzuleiten.

AppLovin Registered (A): 355,83€ (-5,43 %)

SanDisk: Monatsminus wächst auf mehr als 35 Prozent

SanDisk fällt um 5,42 Prozent auf 697,50 Euro. Der Verlust auf Monatssicht erreicht damit 35,59 Prozent, auf Wochensicht beträgt er 7,52 Prozent. Die Debatte über hohe KI-Abhängigkeiten in Anlegerportfolios prägt das Marktumfeld. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den heutigen Abschlag gibt es nicht.

SanDisk Corporation: 697,50€ (-5,42 %)

IONOS: Führungswechsel begleitet deutlichen Kursverlust

Bei IONOS steht ein Wechsel an der Konzernspitze an. SAP-Vorstand Thomas Saueressig übernimmt zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz von Weiß. Der Cloud- und Hostinganbieter gehört mehrheitlich zur Unternehmensgruppe United Internet.

Die Aktie verliert heute 5,30 Prozent auf 35,17 Euro. Trotz des Rückgangs bleiben die längerfristigen Bilanzen positiv: Auf Monatssicht gewinnt der Titel 5,64 Prozent, seit Jahresbeginn 32,92 Prozent.

IONOS Group: 35,17€ (-5,30 %)

Micron: KI-Sorgen treffen auf hohes Jahresplus

Die Verunsicherung rund um KI-Aktien beschäftigt auch die Anleger von Micron. Der Speicherchipproduzent verliert heute 4,91 Prozent auf 622,90 Euro. Auf Monatssicht beträgt das Minus 16,87 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein kräftiger Gewinn von 161,22 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum wird vor allem darüber gestritten, wie stark die Nervosität um Nvidia auf Micron ausstrahlt. Einige Teilnehmer halten den Verkaufsdruck für überzogen und verweisen auf unternehmensspezifische Unterschiede. Andere sehen enge Verbindungen innerhalb des KI-Geschäfts und befürchten anhaltende Unsicherheit.

Micron Technology: 622,90€ (-4,91 %)

Deutsche Bank: Datenleck schürt Sorgen um Vertrauen

Ein Datenleck belastet die Deutsche Bank. Die Aktie fällt um 4,87 Prozent auf 30,98 Euro. Damit steht auf Wochensicht ein Minus von 4,17 Prozent. Der Monatsgewinn beträgt noch 7,96 Prozent.

Die Forendiskussion bei wallstreetONLINE dreht sich vor allem um Datenschutz, IT-Sicherheit und Kundenvertrauen. Kritische Stimmen befürchten einen Reputationsschaden und verlangen glaubhafte Sicherheitsmaßnahmen. Andere halten mögliche finanzielle Folgen für begrenzt, solange keine neuen belastenden Erkenntnisse hinzukommen. Über die weiteren Risiken besteht keine Einigkeit.

Deutsche Bank: 30,98€ (-4,87 %)

Strategy: Bitcoin-Schwäche begleitet weitere Verluste

Die anhaltende Bitcoin-Schwäche bildet das Umfeld für weitere Verluste bei Strategy. Die Kryptowährung verliert die sechste Woche in Folge und fällt zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli. Strategy verbindet einen großen Bitcoin-Bestand mit einem Geschäft für Unternehmenssoftware.

Die A-Aktie sinkt um 4,44 Prozent auf 90,24 Euro. Auf Wochensicht verliert sie 17,12 Prozent, innerhalb eines Monats 23,25 Prozent. Im Forum verläuft die Debatte kontrovers. Kritiker verweisen auf die hohen Verluste und bezweifeln den Inflationsschutz durch Bitcoin. Befürworter halten an der Knappheitsthese fest und setzen auf eine spätere Erholung.

Strategy Registered (A): 90,24€ (-4,44 %)

Take-Two: Spannung vor dem Start von GTA VI

Vor der für Donnerstag angekündigten Veröffentlichung von GTA VI steigt die Anspannung bei Take-Two. Die Aktie verliert heute 3,75 Prozent auf 188,85 Euro. Auf Wochensicht bleibt sie unverändert, auf Monatssicht steht ein Plus von 5,92 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum richten sich die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Verkaufsstart. Positive Erwartungen an die Vorbestellungen treffen auf Unsicherheit über die tatsächlichen Absatzzahlen. Einige Teilnehmer sehen Gewinnmitnahmen vor dem Veröffentlichungstermin als Erklärung für den Rücksetzer. Eine repräsentative YouGov-Umfrage zeigt zugleich: 48 Prozent der Befragten halten die Aufmerksamkeit für GTA 6 für übertrieben.

Take-Two Interactive Software: 188,85€ (-3,75 %)

PVA TePla: Kursgewinn nach schwachem Monat

PVA TePla setzt sich mit einem Plus von 3,43 Prozent auf 26,54 Euro von den zahlreichen Verlierern ab. Einen konkreten Auslöser für den Anstieg gibt es nicht. Der Anlagenbauer liegt auf Monatssicht noch 9,37 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn gewinnt die Aktie dagegen 15,93 Prozent.

PVA TePla: 26,54€ (+3,43 %)

AIXTRON: Bewertung sorgt für kontroverse Debatten

Bei AIXTRON steht in der Forendiskussion die langfristige Bewertung im Vordergrund. Optimistische Stimmen heben die Marktstellung, den Auftragseingang und die Bilanz hervor. Skeptische Teilnehmer widersprechen der positiven Einschätzung. Die Debatte ist teils kontrovers.

Die Aktie des Halbleiteranlagenbauers steigt um 2,22 Prozent auf 31,71 Euro. Damit wächst das Jahresplus auf 84,71 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 1,50 Prozent. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Anstieg ist nicht erkennbar.

AIXTRON: 31,71€ (+2,22 %)

Zalando: Höhere BlackRock-Beteiligung begleitet Kursplus

BlackRock erhöht seine Beteiligung an Zalando. Die Aktie des Online-Modehändlers gewinnt heute 2,20 Prozent auf 28,39 Euro und setzt damit ihre positive Entwicklung fort.

Auf Wochensicht beträgt das Plus 2,82 Prozent. Innerhalb eines Monats legt der Titel um 13,77 Prozent zu. Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Gewinn von 12,10 Prozent.

Zalando: 28,39€ (+2,20 %)

Fazit

Die größten Abschläge treffen heute Anthropic und IonQ. Bei der Deutschen Bank belastet das Datenleck, während mehrere Technologiewerte ihre Verluste ausweiten. PVA TePla, AIXTRON und Zalando setzen mit Kursgewinnen einen Gegenakzent.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.