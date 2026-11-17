Hier ist der komplette Mitschnitt von gestern und was abends noch passiert ist.

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CFO hat gestern für 2028 die negativen Ausblicke für Gewinn und Umsatz hervorgehoben. Nike erwartet für das Geschäftsjahr 2028 neben einem weiteren Umsatzrückgang auch eine niedrigere operative Marge und einen leicht sinkenden bereinigten Gewinn je Aktie.

FY2028 und FY2029CFO Dave Denton erwartet, dass niedrigere Umsätze die Fixkostenquote belasten. Steigende Materialkosten lassen sich derzeit nur begrenzt über höhere Preise auffangen. Einen genaueren Verlauf für FY2028 will er gegen Ende von FY2027 vorlegen. Ab FY2029 soll sich der operative Gewinn erholen und das EPS deutlich schneller wachsen als der Umsatz.

Zu Pace ergänzte er, Nike will weniger als 20 % der Bruttoeinsparungen reinvestieren. Rund die Hälfte der Einsparungen soll in der Bruttomarge ankommen, die andere Hälfte über niedrigere Gemeinkosten. In Dentons Brücke zur operativen Zielmarge bis FY2031 steuern Pace und bessere Vollpreisrealisierung samt weniger Rabatten jeweils rund 4 Prozentpunkte bei. Die bessere Auslastung der Fixkosten soll rund 1 Punkt bringen, steigende Produktkosten könnten bis zu 3 Punkte kosten.

China, Nike kalkuliert für FY2031 mit ungefähr demselben Umsatz wie in FY2027. Hill will langfristig wieder Marktanteile gewinnen, Denton setzt das für sein Margenziel aber nicht voraus. China-Chefin Cathy Sparks will den Onlinevertrieb bis Januar stärker auf offizielle Nike-Flagship-Angebote konzentrieren. Bis Ende FY2027 sollen drei neue Ladenkonzepte für Running, Jordan und Basketball starten.

Nordamerika soll laut Elliott Hill den größten absoluten Umsatzbeitrag zum Wachstum liefern. Für große Handelspartner und Laufsport-Fachhändler hat Nike eigene Teams eingerichtet. Mit den großen Partnern arbeitet Nike an Dreijahresplänen und stimmt die Umsetzung quartalsweise ab. Der Outdoor-Fachhandel soll weiter ausgebaut werden.

Also fassen wir zusammen. 2027 ist nicht das Übergangsjahr, wo alle Kosten und Belastungen anfallen und danach gehts aufwärts. Das neue Zieljahr ist FY2031 das Mitte 2030 startet. Einzelne Quartals-Verluste sollen bis ins FY2029 möglich sein, wobei das FY2029 selbst aber bereits insgesamt Wacshtum erzeugen soll - so die Hoffnungen. Ab 2030/2031 will man dann kräftig wachsen, über dem Markt. 2028 wird nun offensichtlichg nochmal ein hartes Jahr aus sicht der Margen und Umsätze Gewinne.