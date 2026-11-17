ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei hat die deutsche Bundesregierung zusammen mit gut einem Dutzend Staaten dafür geworben, möglichst schnell aus den klimaschädlichen Energieträgern Öl, Gas und Kohle auszusteigen. "Das ist machbar - und es muss getan werden", sagte die spanische Umweltministerin Sara Aagesen in Antalya. "Die Welt kann nicht warten und unsere Gesellschaften ebenso wenig", sagte sie. Die Menschen erwarteten schnelles Handeln der Politik, weil sie immer stärker unter Waldbränden, Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren litten. "Sie sind es, die die Zeche für die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zahlen."

Spanien wird nach ihren Worten einen konkreten Ausstiegsfahrplan zur schrittweisen Abkehr von fossilen Energieträgern vorlegen. Auf derselben Pressekonferenz kündigten auch die EU-Staaten Dänemark, Portugal und Luxemburg solche Vorhaben an. Bislang hatten als erste Vorreiter nur Frankreich, die Niederlande und Deutschland solche Pläne bei den Vereinten Nationen hinterlegt. Auf der Pressekonferenz war als Vertreterin der Bundesregierung Umweltstaatssekretärin Heike Henn und feierte auf dem Podium mit den übrigen Ministern die Ankündigungen.