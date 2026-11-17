Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.871,48USD pro Feinunze und notiert damit +0,39 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 47,76USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,57 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 93,32USD und verzeichnet ein Plus von +1,63 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 85,27USD und verzeichnet ein Plus von +1,60 %.