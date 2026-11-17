BVB-Coach Kovac spricht über Umgang mit mentaler Belastung
- Kovac schützt sich mit externer mentaler Hilfe
- Schlaf und Sport helfen Kovac, zur Ruhe zu kommen
- Kovac meidet Medienberichte und soziale Netzwerke
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac sieht in seinem Job mentale Gefahren und versucht, sich mit speziellen Maßnahmen davor zu schützen. "Wenn ein Trainer nicht auf sich aufpasst und sich als Mensch nicht schützt, hat er ein Problem. Deswegen suche ich mir immer wieder externe Hilfe, um auf mich achtzugeben und mein Seelenleben unter Kontrolle zu behalten", sagte der 55-Jährige dem Magazin "11Freunde". "Denn eins darf nie passieren: dass dieser schöne Sport, der auch dunkle Seiten hat, mich in meiner Funktion zugrunde richtet."
Kovac erklärte: "Beispielsweise ist es wichtig, gut zu schlafen. Ich habe mir die Unterstützung einer Schlafforscherin geholt, um besser in den Tiefschlaf zu finden." Zudem verfolge er bestimmte Rituale: "Mindestens drei Mal die Woche Laufeinheiten oder ins Gym. Vorm Schlafengehen frühzeitig das Handy weglegen, warm duschen, damit der Körper merkt, dass er zur Ruhe kommen soll. Kontrolliertes Essen. Kein Alkohol."
Kovac: "Ich darf nichts lesen!"
Kovac versucht zudem, die Berichterstattung über sich in den Medien nicht zu verfolgen. "Ich darf nichts lesen! Selbst wenn das meiste, was über meine Arbeit in den Medien erscheint, nichts mit der Realität zu tun hat, hat es dennoch einen Impact auf mein Denken", sagte er.
Kovac sei "nicht auf Social Media, und wenn mir beim Googeln mal eine Schlagzeile unterkommt, schiebe ich sie sofort weg. Wichtige Infos kriege ich von unserem Pressesprecher. Erst wenn die Saison vorbei ist, im Urlaub, schau ich manchmal im Rückblick, was da während der Spielzeit so geschrieben wurde."/the/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
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Das neue 11 Freunde Heft mit großem Kovac Interview
Es war einmal ... obsessives "rumkauen" auf dem Narrativ LV und LV Gebühren und Fehlinterpretation von Daten.
"Bayern hat sich verzockt, kann man nicht anders sagen"😂 heute spielt Süle Hobbyfussball und ein gewisser Upamecano....naja
Deswegen auch das "Halb" vor Gott
PS jeder kann sich mal irren, nichts für ungut.