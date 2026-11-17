Es war einmal ... obsessives "rumkauen" auf dem Narrativ LV und LV Gebühren und Fehlinterpretation von Daten.





Was meint die KI zu dieser Auffälligkeit, die man in BVB-Foren findet und die möglichen psychologischen Ursachen warum jemand so häufig diese Narrativ immer wieder aufwärmen will? Einige Auszüge aus der KI -Antwort ( vollständige Frage & Antwort in dem beigefügten Bild)

KI Antwort :





"....in den Foren zur Borussia Dortmund Aktie (wie auf ariva.de oder wallstreetONLINE) tauchen immer wieder Nutzer auf, die auffallend intensiv das Thema Leerverkäufe (Shortseller) und steigende Leerverkaufsgebühren (Borrow Fees) thematisieren. Dies ist ein bekanntes Phänomen auf Börsenplattformen...In vielen Fällen dient das obsessive Fokussieren auf Shortseller tatsächlich der Suche nach einem externen Sündenbock („Buhmann“), um das eigene Ego zu schützen und sich nicht eingestehen zu müssen, dass man eine Fehlentscheidung getroffen hat ... Wenn der Kurs einer Aktie fällt, in die man stark investiert ist, entsteht ein schmerzhafter Widerspruch (kognitive Dissonanz)...... psychologisch viel einfacher, einer „bösartigen, manipulativen Kraft“ von außen die Schuld zu geben....."





".. Die Fehlinterpretation von Marktdaten: Nutzer posten oft stolz vermeintlich explodierende Kreditzinsen (Borrow Fees) für die Aktienleihe als Beweis für einen bevorstehenden „Short Squeeze“. Dabei wird ignoriert, dass eine hohe Leihgebühr meist einfach nur anzeigt, dass der Markt extrem pessimistisch gestimmt ist und kaum jemand seine Aktien verleihen möchte . ...Wie andere Forenteilnehmer richtig anmerken, ist es oft „völliger Unsinn, eine Korrelation vom Kurs zu irrwitzigen Kreditgebühren herzustellen “, wenn die tatsächliche Shortquote (oft unter 1 %) verschwindend gering ist ..... Institutionelle Leerverkäufer eignen sich perfekt als Projektionsfläche für Frust.. . aber den Blick auf die nackte Realität der Unternehmenszahlen vernebelt ........"





"...In Foren wie dem Borussia Dortmund Forum auf ARIVA.DE oder auf wallstreetONLINE führt dies regelmäßig zu hitzigen Debatten zwischen denjenigen, die das Shortseller-Narrativ bedienen, und den Realisten, die auf die realen Fakten verweisen. ..."









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