Aktientrend_ schrieb 16.11.26, 22:57

Leute ist euch das eigentliche Probleme bewusst mit dem EX ceo? Ob er Affären hatte? Das war jahrelang bekannt, die angebliche doch oder nicht Spionin arbeitet seit fast 1,5 Jahren nicht mehr für das Unternehmen an das NVIDIA Chips verkauft hat. Das ist völlig irrelevant.



Der Knackpunkt ist China und wie NVIDIA mal laut gedacht seine Zahlen schlicht frisiert hat! China Verkäufe sind in den Zahlen gar nicht enthalten, wurde jahrelang so kommuniziert. Wir verkaufen nichts nach China und daher weisen wir China nicht aus. Super Zahlen und alles ohne China? Jetzt kommt raus, ein bedeutender Teil der Verkäufe gingen wahrscheinlich über Südostasien doch nach China. 1. also basiert das gesamte Wachstum eben nicht ausgeklammert von China und 2. kündigen die usa an alle Schlupflöcher nach China dicht zu machen. Bedeutet jetzt was? Umsatzeinbruch? Gewinneinbruch? Absatzprobleme? Wie hoch war die Südostasien Connection nach China für NVIDIA umgerechnet in Dollar? Gleichzeitig wird bekannt, dass NVIDIA seit Monaten darüber nachdenkt die Förderung von Cloudanbietern einzuschränken, da die Nachfrage zurückgehen könnte. Just in dem Moment veröffentlichen heute die Analysten und senken das KI Investment für die nächsten 5 Jahre um verrückte 1/3. nicht mal mehr 1 Billion sollen es plötzlich sein die in neue KI Infrastruktur investiert werden soll laut Prognosen. Die Frage ist mittlerweile, ob NVIDIA überhaupt neue Prognosen herausgeben wird oder kann. Wenn nicht dann sind die 100$ in Gefahr. Entweder kann NVIDIA den Anteil beziffern der nach China ging oder nicht. Gewollt oder ungewollt ist das der Elefant im Raum, welchen Anteil an den China freien Zahlen hatte China bisher wirklich?



Und die Übergangs CEO wird sicher nicht die Nachfolgerin. Das wäre ein Grund für einen Kurs unter 100$. Vorstand für einen Bereich sein ist etwas völlig anderes als den gesamten Konzern zu leiten. Die Frau hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie es nicht kann.



Die Probleme liegen überall aber sicher nicht da ob er 2 oder 20 Affären hatte.