FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 121,92 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,38 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Bereits am Vortag hatten sich die Anleihekurse kaum verändert und nicht auf die gesunkenen Ölpreise reagiert. Schließlich ist eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf nicht in Sicht und am Dienstag stiegen die Ölpreise wieder.