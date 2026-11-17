Huang zeigt sich bereit zu Rückkehr an Nvidia-Spitze
'WSJ'
- Huang wäre zu einer Rückkehr an Nvidias Spitze bereit
- Verwaltungsrat erwägt eine Rückkehr derzeit nicht
- Affären und China-Lieferungen werfen Fragen auf
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der zurückgetretene Nvidia -Chef Jensen Huang zeigt sich nach nur wenigen Tagen bereit, wieder an die Spitze des Chip-Riesen zurückzukehren. Wenn der Nvidia-Verwaltungsrat entscheiden sollte, dass eine Rückkehr auf den Chefposten im besten Interesse "unserer Aktionäre, unserer Beschäftigten, des Unternehmens und Amerikas" sei, wäre es ihm eine Ehre, das Angebot anzunehmen, zitierte das "Wall Street Journal" aus einer Stellungnahme des 63-Jährigen.
In den vergangenen Tagen gab es Rufe aus der Tech-Branche, Huang seinen Job zurückzugeben, die unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurden. Aus dem Nvidia-Verwaltungsrat verlautete am Montag über Medienberichte, seine Rückkehr auf den Chefposten werde derzeit nicht erwogen. US-Präsident Donald Trump sagte schon mal, er hätte nichts dagegen.
Affären und Fragen zu China
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Huangs Stellungnahme kam wenige Stunden vor der Vorlage frischer Quartalszahlen von Nvidia durch Finanzchefin Colette Kress, die kommissarisch den Chefposten übernahm./so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
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NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,25 %/+79,06 % bedeutet.
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Der Knackpunkt ist China und wie NVIDIA mal laut gedacht seine Zahlen schlicht frisiert hat! China Verkäufe sind in den Zahlen gar nicht enthalten, wurde jahrelang so kommuniziert. Wir verkaufen nichts nach China und daher weisen wir China nicht aus. Super Zahlen und alles ohne China? Jetzt kommt raus, ein bedeutender Teil der Verkäufe gingen wahrscheinlich über Südostasien doch nach China. 1. also basiert das gesamte Wachstum eben nicht ausgeklammert von China und 2. kündigen die usa an alle Schlupflöcher nach China dicht zu machen. Bedeutet jetzt was? Umsatzeinbruch? Gewinneinbruch? Absatzprobleme? Wie hoch war die Südostasien Connection nach China für NVIDIA umgerechnet in Dollar? Gleichzeitig wird bekannt, dass NVIDIA seit Monaten darüber nachdenkt die Förderung von Cloudanbietern einzuschränken, da die Nachfrage zurückgehen könnte. Just in dem Moment veröffentlichen heute die Analysten und senken das KI Investment für die nächsten 5 Jahre um verrückte 1/3. nicht mal mehr 1 Billion sollen es plötzlich sein die in neue KI Infrastruktur investiert werden soll laut Prognosen. Die Frage ist mittlerweile, ob NVIDIA überhaupt neue Prognosen herausgeben wird oder kann. Wenn nicht dann sind die 100$ in Gefahr. Entweder kann NVIDIA den Anteil beziffern der nach China ging oder nicht. Gewollt oder ungewollt ist das der Elefant im Raum, welchen Anteil an den China freien Zahlen hatte China bisher wirklich?
Und die Übergangs CEO wird sicher nicht die Nachfolgerin. Das wäre ein Grund für einen Kurs unter 100$. Vorstand für einen Bereich sein ist etwas völlig anderes als den gesamten Konzern zu leiten. Die Frau hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie es nicht kann.
Die Probleme liegen überall aber sicher nicht da ob er 2 oder 20 Affären hatte.
Dirk Müller, Mr. Dax sagte kaufen. Für mich ein eindeutiges, klares Signal, die Finger weg zu lassen ;-)