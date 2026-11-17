CHENGDU, China, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- JA stellte sein „Same-Origin Solar and Storage Ecosystem" auf der Veranstaltung „ORIGIN — JA Solar & Storage Ecosystem Launch" in Chengdu vor, zu der Vertreterinnen und Vertreter von Branchenverbänden, Forschungseinrichtungen, Kunden und Zertifizierungsstellen zusammenkamen.

Geleitet vom „Same-Origin PV and Storage Integration"-Ansatz von JA, vereint das Ökosystem Solarenergie, Energiespeicherung, intelligentes Energiemanagement und Kundenservice von Anfang an, anstatt separat entwickelte Produkte später zusammenzuführen.

In seiner Eröffnungsrede sagte JA-President Yang Aiqing, dass eine engere Integration von Solarenergie und Speichern ein natürlicher nächster Schritt sei, da beide Branchen reifer würden. Kunden benötigen mehr als nur leistungsstarke Geräte: Sie benötigen zuverlässige, einfach zu handhabende Energiesysteme, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Fokussierung auf den Kundennutzen kann die Koordinationskosten senken und die Gesamtergebnisse verbessern.

Liu Shuo, President des Brand & Marketing Center von JA, merkte an, dass hervorragende Solarmodule und Speichereinrichtungen nicht automatisch ein hervorragendes System ergeben. Kompatibilität, Versand und Verantwortlichkeit müssen bereits in der Entwurfsphase berücksichtigt werden. Aufbauend auf 21 Jahren Erfahrung in der PV-Herstellung hat JA seinen Ansatz auf Ursprung, Synergie und Konvergenz ausgerichtet und verbindet gemeinsame Forschung und Entwicklung, koordinierte Betriebsabläufe, gemeinsame Inbetriebnahme vor dem Versand und einheitlichen Service.

Guo Yafei, Co-President des Regional Operations Center von JA, erläuterte drei Kernkompetenzen: einheitliche Steuerung und Disposition, koordiniertes Management grüner Energie und einheitlicher Service. Diese Fähigkeiten, die auf einem dreigenerationalen F&E-Modell basieren, vereinen eine einheitliche Hardwarearchitektur, eine Softwareplattform und einen einheitlichen Inbetriebnahmeprozess.

JA schätzt, dass sich mit diesem Ansatz im Vergleich zu separat zusammengesetzten Systemen die Systemeffizienz um 2–3 % verbessern, die Bereitstellungs- und Inbetriebnahmezeit um 20–30 % verkürzen, die Kosten für das Lebenszyklus-Projektmanagement um 30 % reduzieren und die Betriebs- und Wartungskosten um 10–20 % senken lassen.

JA ESS stellte außerdem Lösungen vor, die auf dem „Same-Origin PV und Storage Integration"-Konzept basieren und von JA entwickelte Produkte mit intelligenten Funktionen auf Cloud-, Edge- und Geräteebene kombinieren. Sie decken acht Anwendungsbereiche ab: KI-Rechenzentren, Großprojekte, Gewerbe- und Industrieanlagen, Landwirtschaft, integrierte Solarspeicher- und Ladesysteme, netzgekoppelte und netzunabhängige Mikronetze, Bergbau und Wohnenergie.

JA verwies dabei auf bestehende Installationen in Italien, Nordwestchina, der Demokratischen Republik Kongo und der Inneren Mongolei. Die Modellrechnungen von JA zeigen für ein typisches gewerbliches und industrielles Projekt eine um 28,3 % kürzere Amortisationszeit und eine Steigerung des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return, IRR) um 36,5 %.

Bai Yiqi von TÜV Rheinland Greater China stellte Pläne zur Entwicklung von Standards für die Bewertung integrierter Photovoltaik- und Speichersysteme sowie für die Erarbeitung eines gemeinsamen Weißbuchs mit JA vor. Die Standards sollen die Anlagenleistung, das Zusammenspiel der Systemkomponenten, die Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus und den Anlagenwert berücksichtigen.

Bei dem Branchenrundtisch forderten die Teilnehmenden einen Paradigmenwechsel von der Vernetzung einzelner Geräte hin zur Entwicklung und Verwaltung integrierter Systeme, unterstützt durch gemeinsame Ziele, klare Verantwortlichkeiten und einheitliche Bewertungsstandards.

JA plant, sein „Same-Origin Solar and Storage Ecosystem" künftig über ein Netzwerk von mehr als 5.000 Partnern in über 180 Ländern und Regionen anzubieten. Damit soll die Nutzung sauberer Energie für Kunden effizienter und zuverlässiger werden und einen messbaren Mehrwert bieten.

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