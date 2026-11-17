Börsen im Minus: SAP und Deutsche Bank fallen – Datavault AI stürzt ab
Der Börsen-Tag
Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der SDAX am stärksten nachgibt, trotzen einzelne Aktien wie Evonik und Snap dem Abwärtstrend.
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Entwicklung der Indizes**Börsen im Minus: SDAX mit den größten Verlusten** Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Kursverluste. Am stärksten gibt der SDAX nach: Der Nebenwerteindex verliert 0,68 Prozent und steht bei 17.605,17 Punkten. Am widerstandsfähigsten zeigt sich im Vergleich der wO USA All Ind. 500, der mit einem Abschlag von 0,14 Prozent bei 7.405,44 Punkten notiert. DAX und MDAX entwickeln sich prozentual im Gleichschritt. Der deutsche Leitindex fällt um 0,40 Prozent auf 26.402,93 Punkte, während der MDAX ebenfalls 0,40 Prozent auf 30.295,52 Punkte einbüßt. Besser hält sich der TecDAX: Mit einem Minus von 0,17 Prozent auf 4.037,05 Punkte verzeichnet er unter den vier deutschen Indizes den geringsten Rückgang. Bei den US-Indizes ergibt sich ein gemischtes Bild hinsichtlich der Verlusthöhe. Während der wO USA All Ind. 500 die geringsten Abschläge der sechs verglichenen Indizes aufweist, sinkt der wO USA Ind. 30 um 0,42 Prozent auf 51.374,12 Punkte. Damit fällt sein Rückgang etwas stärker aus als bei DAX und MDAX. Insgesamt überwiegen damit moderate Verluste. Deutsche Nebenwerte im SDAX stehen stärker unter Druck, während sich der TecDAX und der wO USA All Ind. 500 vergleichsweise stabil zeigen.
DAX: Deutsche Bank größter VerliererIm DAX legte Henkel VZ mit 0,84 Prozent am stärksten zu. Deutsche Telekom gewann 0,70 Prozent, Zalando 0,57 Prozent. Auf der Verliererseite gab RWE um 2,70 Prozent nach. SAP verlor 5,67 Prozent, Deutsche Bank mit 5,92 Prozent am meisten. Damit fiel der größte Tagesverlust deutlich stärker aus als der höchste Zuwachs.
MDAX: Evonik klar vornEvonik Industries führte den MDAX mit einem Plus von 4,15 Prozent an. AIXTRON stieg um 1,15 Prozent, Jenoptik um 0,45 Prozent. Die größten Abschläge verzeichneten Lanxess mit minus 4,34 Prozent und Nemetschek mit minus 4,44 Prozent. IONOS Group büßte 5,33 Prozent ein und war damit das Schlusslicht.
SDAX: Energiekontor verliert am stärkstenIm SDAX lagen die drei Spitzenwerte eng beieinander: PVA TePla gewann 3,10 Prozent, ASTA Energy Solutions 2,94 Prozent und INDUS Holding 2,92 Prozent. Dem standen deutlich größere Verluste gegenüber. Evotec gab 7,63 Prozent nach, GFT Technologies 8,66 Prozent und Energiekontor 8,81 Prozent.
TecDAX: PVA TePla an der Spitze, Evotec am EndePVA TePla war mit einem Plus von 3,10 Prozent auch im TecDAX der stärkste Wert. AIXTRON legte 1,15 Prozent zu, Deutsche Telekom 0,70 Prozent. Auf der Verliererseite standen IONOS Group mit minus 5,33 Prozent und SAP mit minus 5,67 Prozent. Evotec verlor 7,63 Prozent und verzeichnete den größten Rückgang.
wO USA Ind. 30: Anthropic mit größtem MinusBei den Topwerten des wO USA Ind. 30 lag SpaceX mit plus 2,54 Prozent vorn. Broadcom gewann 0,67 Prozent, Nike (B) 0,03 Prozent. Die stärksten Verluste verbuchten ServiceNow mit minus 6,93 Prozent und IonQ mit minus 7,15 Prozent. Anthropic PBC Registered (A) fiel um 13,16 Prozent.
wO USA All Ind. 500: Datavault AI fällt deutlichSnap Inc. führte die Gewinnerliste mit einem Plus von 4,81 Prozent an. Lumen Technologies stieg um 4,59 Prozent, Hecla Mining um 3,19 Prozent. Bei den Verlierern fiel CG Oncology um 9,75 Prozent. Anthropic PBC Registered (A) verlor 13,16 Prozent; Datavault AI verzeichnete mit minus 34,65 Prozent den stärksten Rückgang.
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