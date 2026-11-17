BoomerangFX präsentiert ChatGPT, eine KI-gestützte Suchmaschinenwerbung für ästhetische, Wellness- und privatärztliche Praxen, basierend auf AUVIA AI Clinic Co-Pilot.
Das neue Angebot verbindet bezahlte Suchmaschinenwerbung auf OpenAIs ChatGPT mit KI-gestützter Suchmaschinenoptimierung für Claude und Gemini und verknüpft so Leadgenerierung, Konversion, Praxismanagement-Workflow und Zahlungen auf einer einzigen Plattform. Die Markteinführung erfolgt zunächst in den USA, Kanada und Großbritannien, eine Ausweitung auf Irland, Deutschland, Australien, Indien und Lateinamerika ist geplant.
MIAMI und TORONTO und LONDON und SYDNEY, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, das weltweit tätige Unternehmen für KI-gestützte Kliniksoftware und Marketingautomatisierung, das speziell für die private Gesundheitsversorgung entwickelt wurde, gab heute die Einführung seines KI-Suchmaschinenmarketing-Angebots der nächsten Generation bekannt. Die Einführung, die zunächst in den USA, Kanada und Großbritannien ab November 2026 erfolgt, bringt KI-Suchmaschinenwerbung auf OpenAI's ChatGPT und Search Optimization Intelligence für Claude und Gemini in die GROW SaaS-Produktpalette ein, ergänzt durch AUVIA, den KI-Klinik-Co-Piloten, der Patientenanfragen mit Konversion und End-to-End-Klinikpraxismanagement verbindet.
BoomerangFX beschreibt das Angebot als die weltweit erste spezialisierte KI-Suchmaschinenmarketingplattform, die ChatGPT-Anzeigenkampagnen, Optimierung für Claude und Gemini sowie agentenbasierte Patienteninteraktion mit integrierten elektronischen Patientenakten, Terminplanung und Zahlungen verbindet. Das Angebot ist im Rahmen des GROW Platinum-Upgrades für bestehende und neue Kunden verfügbar.
Eine neue Ära der Patientenentdeckung: KI-Assistenten werden zum Eingangstor für Pflege
KI-Assistenten entwickeln sich immer mehr zu einem Ausgangspunkt für die Recherche von Behandlungen durch potenzielle Käufer ästhetischer und Wellness-Behandlungen. Laut einem Bericht des Pew Research Center vom August 2026 nutzen 34 % der Erwachsenen in den USA KI-Chatbots aus mindestens einem gesundheitlichen oder medizinischen Grund. BoomerangFX hilft Arztpraxen dabei, in diesen neuen Entdeckungskanälen Sichtbarkeit zu erlangen und dieses Interesse in gebuchte Beratungsgespräche umzuwandeln.