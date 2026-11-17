Das neue Angebot verbindet bezahlte Suchmaschinenwerbung auf OpenAIs ChatGPT mit KI-gestützter Suchmaschinenoptimierung für Claude und Gemini und verknüpft so Leadgenerierung, Konversion, Praxismanagement-Workflow und Zahlungen auf einer einzigen Plattform. Die Markteinführung erfolgt zunächst in den USA, Kanada und Großbritannien, eine Ausweitung auf Irland, Deutschland, Australien, Indien und Lateinamerika ist geplant.

MIAMI und TORONTO und LONDON und SYDNEY, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, das weltweit tätige Unternehmen für KI-gestützte Kliniksoftware und Marketingautomatisierung, das speziell für die private Gesundheitsversorgung entwickelt wurde, gab heute die Einführung seines KI-Suchmaschinenmarketing-Angebots der nächsten Generation bekannt. Die Einführung, die zunächst in den USA, Kanada und Großbritannien ab November 2026 erfolgt, bringt KI-Suchmaschinenwerbung auf OpenAI's ChatGPT und Search Optimization Intelligence für Claude und Gemini in die GROW SaaS-Produktpalette ein, ergänzt durch AUVIA, den KI-Klinik-Co-Piloten, der Patientenanfragen mit Konversion und End-to-End-Klinikpraxismanagement verbindet.