Auf Sicht von drei Monaten bleibt Lumen Technologies trotz des heutigen Kurssprungs mit -34,81 % im Minus.

Trotz des kräftigen Tagesgewinns liegt Lumen Technologies seit Jahresbeginn noch 41,05 % im Minus. Auch auf Monatssicht bleibt mit 9,52 % ein deutlicher Verlust. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumen Technologies Aktie damit um -4,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lumen Technologies einen Rückgang von -41,05 %.

Zum Vergleich: Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich heute nur um -0,14 %. Lumen Technologies entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

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Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Während der SDAX am stärksten nachgibt, trotzen einzelne Aktien wie Evonik und Snap dem Abwärtstrend.

Informationen zur Lumen Technologies Aktie

Lumen Technologies ist ein führender Anbieter von Kommunikations- und Netzwerkdiensten, spezialisiert auf Glasfaser-Internet und Cloud-Lösungen. Mit einem starken Fokus auf digitale Transformation bedient es vor allem den nordamerikanischen Markt. Wichtige Konkurrenten sind AT&T und Verizon. Lumen punktet mit einem umfangreichen Glasfasernetz und innovativen Sicherheitslösungen.

Es gibt 1 Mrd. Lumen Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Mrd.EUR € wert.

Lumen Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,82 % 1 Monat -9,52 % 3 Monate -34,81 % 1 Jahr -45,42 %

Stand: 17.11.2026, 18:00 Uhr

Die Aktie von Lumen Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 42,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei -21,78 %.

Lumen Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Lumen Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lumen Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.