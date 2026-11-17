PARIS (dpa-AFX) - Mehr als 100.000 Menschen sind in Frankreich auf die Straße gegangen, um gegen hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Insgesamt protestierten nach Angaben des Innenministeriums 146.000 Menschen, allein in Paris waren es demnach 28.000. Laut Gewerkschaft CGT waren es landesweit gut 500.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.

Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem Streiktag aufgerufen - unter anderem Menschen aus dem öffentlichen Dienst nahmen teil, aber auch Schüler und Studierende. CGT-Chefin Sophie Binet forderte sofortige Lohnerhöhungen.